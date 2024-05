Happy Hour de Tecnologia e Ciência 2024: Uma viagem entre passado, presente e futuro no ITES “Marconi”

Pontedera – LamA 11ª edição do “Happy Hour Tecnologia e Ciência” foi realizada recentemente no Itis Marconi sob o tema “De volta para o Futuro”..

O evento é unificado Perspectivas para o futuro europeu Com reflexões sobre o passado, são oferecidas diversas atividades, desde Discussões sobre futuras habilidades profissionais para viagens no tempo em física e STEAM.

Apresentação foi feita na solenidade de abertura O Comitê e o Protocolo Anti-Bullying e CyberbullyingEm cooperação com Polícia estadual E com base em Câmara Criminal de Pisa. Os alunos criaram a marca HH e a marca bullying, com cerimônia de abertura seguida de apresentações musicais e teatrais.

Durante a cerimônia, muitas famílias e ex-alunos o visitaram. Foram apresentados projetos de laboratório com foco em aspectos científicos, Realidade aumentada e virtual, Inteligência artificial, empreendedorismo e aspectos históricos.

O evento testemunhou a cooperação com Município de Potio Centro Moffitt E a Cineplex Pontedera. Concluiu com intervenções musicais e apresentação do projeto Serviço de aprendizagem BluLabfeito de Ak Spa,eu'Equipe de treinamento regional MIM Toscana E a Município de Pontedera.

O evento foi descrito como “Leonardianismo”combinando aspectos técnicos e científicos com reflexões humanas, E como “Corália”envolvendo diferentes competências em uma mesma visão educacional.

