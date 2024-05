Como descobrir se você tem ansiedade usando seu smartphone: o teste oculto que revela seu estado de saúde

Quer saber se você sofre de ansiedade? Você pode fazer isso com este teste oculto no seu smartphone, que revela o estado da sua saúde mental.

Nos últimos anos, Grandes empresas de tecnologia Os fabricantes de smartphones têm se concentrado cada vez mais no que é A saúde de seus consumidores. Pense, por exemplo, nos vários dispositivos que contêm sensores capazes de recolher dados úteis sobre frequência cardíaca, qualidade do sono, etc.

Ou ainda na parte de software, com programas e alertas para reduzir o tempo de uso, dar dicas úteis sobre atividade física, etc. Há outro aspecto que tem sido levado cada vez mais a sério nos últimos anos, embora ainda haja enormes esforços a fazer. Ou seja, saúde mental.

Recentemente foi descoberto que existe um quiz escondido dentro do seu smartphone que ajuda você a entender Se você sofre de ansiedade. Não sabe como acessá-lo? Então você tem que seguir estes passos rápidos, e com o guia completo você receberá suas respostas em poucos minutos.

Como saber se você tem ansiedade: o teste oculto do iPhone

Obrigado pelos dois últimos atualizações do iOS, Você tem uma maneira de saber se é Você sofre de ansiedade Simplesmente tentando sua sorte Teste oculto No seu iPhone. Quase ninguém sabe disso, mas é uma ajuda extra da qual valeria a pena aproveitar. Mesmo só por curiosidade. Se sim, é melhor confiar em A especialista para Respostas mais profissionais e aprofundadas.

Voltando ao teste, para acessá-lo você deve primeiro desbloquear e depois desbloquear seu iPhone Aplicativo de saúde. Neste ponto, clique no botão Navegar localizado na barra inferior à direita e role para baixo até Bem-estar mental. Aqui você encontrará uma série de itens e ferramentas úteis que você pode considerar usar de acordo com suas necessidades. Entre outras coisas, você também encontrará Risco de ansiedade. Esta é exatamente a seção onde o teste oculto está localizado.

Na verdade, após abri-lo, o botão deverá aparecer Responda ao questionário. Clique nele e você verá imediatamente algumas perguntas para responder. Dessa forma, o iOS será capaz de calcular aproximadamente o seu estado de ansiedade. Fornece deuses Dados precisos Através dele você pode Deixe para cuidar da sua saúde mental E entenda como agir.