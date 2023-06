Conservação, agricultura digital e de precisão: uma palavra para a ciência

agricultura de conservação E tecnologias mecânicas modernas Para melhor controle e remoção de ervas daninhas desnecessárias. agricultura digital As últimas fronteiras da tecnologia aplicada aAgricultura de precisão Preservar o meio ambiente, ajudar os agricultores e garantir a qualidade das colheitas. Evolução Assistida por Novas Tecnologias (TEA) E edição genética Investigar o potencial da biotecnologia como ferramenta crítica para o setor agroalimentar. Glifosato e produtos fitofarmacêuticos relacionados Para controlar as ervas daninhas que competem com as culturas.

com arquivo Nova Agricultura: O Desafio da Sustentabilidade, criado pelo Grupo Gedi em colaboração com a Bayer, o objetivo é analisar todas essas questões estratégicas para o futuro da agroindústria de todos os ângulos com a contribuição de cientistas, médicos, economistas, agrônomos e empresários. Mas não só. Graças aos depoimentos desses especialistas certificados, teremos a oportunidade de conhecer e entender o papel dos principais atores envolvidos nos processos de autorização e avaliar os riscos relacionados ao uso de Produtos de proteção de cultivos à saúde humana.

O objetivo é ter sucesso entrando nas vantagens de alguns dos aspectos-chave de um negócioAgência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) Baseado emAutoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA): Desde o mecanismo de avaliação do potencial cancerígeno de vários agentes físicos e químicos até à descrição dos procedimentos de avaliação do risco alimentar, com particular atenção para a descrição do conceito de segurança alimentar e dos modelos de referência europeus e italianos. A partir daqui, tentaremos esclarecer os efeitos reais ou supostos na saúde das pessoas e no meio ambiente do glifosato, o herbicida mais utilizado e conhecido no mundo, à luz deDecisão iminente da Comissão Europeia que terá de estabelecer, de uma vez por todas, se a banirá ou não da Europa. A decisão chegará até o final do ano, após a obtenção Avaliações da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentosesperado para julho.

Finalmente, o arquivo traçará a história de parasitas, patógenos e ervas daninhas que representaram uma ameaça aos sistemas agrícolas e à saúde humana no passado, com o objetivo de analisar o caminho da inovação que, graças à química e ao desenvolvimento de tecnologias modernas, tem permitiu que a engenharia agrícola evoluísse e garantisse níveis de produção, diversidade e segurança alimentar nunca antes alcançados.