Madonna vende a enorme villa com piscina, ginásio e cinema por mais de 20 milhões de euros

Madonna em 2021 comprou uma villa de luxo de The Weeknd. Ele o revendeu por vários milhões acima do preço que paguei.

madona Ele tem algo em comum com ele fim de semana E não, não é sobre a música ou as novas colaborações entre os dois artistas (depois da música Popular). Os dois compartilham uma casa até certo ponto. A cantora comprou uma casa à colega em 2019: comprou a sua enorme vivenda de luxo por 19,3 milhões de dólares (mais de 17 milhões de euros). Logo depois ele voltou a colocá-lo no mercado e agora pode revendê-lo, mesmo por um preço mais alto.

Madonna vende a casa

Madonna vendida Mansão Hidden Hills, na Califórnia, que foi comprada por The Weeknd em 2021 por mais de 17 milhões de euros. lá acomodação de luxo Está no mercado há vários meses e chamou a atenção de um comprador em particular. É uma enorme villa localizada ao norte de Calabasas e a oeste do vale de San Fernando, que se estende por dois andares.

Inclui piscina com borda infinita, spa para dez pessoas, quadra de basquete, churrasqueira, cinema, adega com iluminação LED azul, biblioteca, salão de festas, estúdio de ioga, academia e um enorme jardim. As imponentes sequóias que cercam a propriedade protegem sua privacidade. Existem nove quartos e 11 banheiros no total. A venda foi feita por Trevor Wright, co-fundador da The Beverly Hills Estates.

Instagram @trevorwrightstates

Finalmente, a proposta mais sexy veio do bilionário coreano Kim Hyung-nyeon. Em 2022, ele entrou na lista da Forbes das 50 pessoas mais ricas da Coreia. Madonna baixou o preço dos $ 26 milhões solicitados originalmente. No final, o negócio foi fechado por US$ 23 milhões (aproximadamente 20 milhões de euros).