Big Brother, “The Beebaldi” está de volta: o anúncio surpresa de Lozzie

Vai e volta. Então avance novamente. Relacionamento entre Beatrice Luzzi E Giuseppe Garibaldi É um vaivém constante, incessante e às vezes incompreensível. Eles se amaram durante as primeiras semanas do Big Brother 2023, mas pararam de repente. Acusações e ressentimentos. E finalmente ConvergênciaA poucos metros da “meta” do reality show da Mediaset. Mas uma vez que você sai (e se parece com você), é deles Ternura e ternura Eles evaporaram novamente. Os “Bibaldi”, como o público os chamava, foram separados mil vezes e reunidos diversas vezes. Agora parece que A Uma postagem sarcástica de Luzzi Traz tudo de volta ao jogo. Talvez ela e o zelador calabresa nunca tenham deixado de se amar. E Fãs na verdade Eles começam a derreter. Vamos ver os detalhes.









Beatrice Luzzi e Garibaldi, exilados após a crise

Quem entende alguma coisa sobre isso é bom. Lozi identificou a história com a não-história, aquela em que nasci Grande irmão Com Giuseppe Garibaldi. E ainda assim lá estava Ternura, beijos e abraços. Mas também muitas discussões e longos silêncios. Giuseppe, dos dois, parecia o mais atraente, um tanto ‘cozido’ baixinho. Enquanto Lozi, fiel à sua personalidade sólida e pura, Eu raramente “desabotoei” Sobre os sentimentos que ele (talvez) tinha pelo seu parceiro na vida real. Bela e boa inércia, digamos assim. Especialmente desde recentemente, tenho usado Beatrice Parece que as desculpas não são muito credíveisPara se distanciar da história sem fim com Giuseppe.

qualquer? A verdade é que aparentemente ela e Givino estavam Ele saiu sem celular. Portanto, é impossível sentir e manter contato. Os fãs têm clamado por um Ele arrasa (Sarcástico) Exige uma solução imediata. Isto é o que realmente aconteceu hoje. Porque está no Instagram Beatrice Luzzi postou uma história cristalino. A imagem está dividida em duas metades: À direita você, à esquerda Garibaldi. Ambos seguram nas mãos um celular, da mesma marca, e ambos o pressionam contra uma parede fina que parece separá-los. O comentário de Lozi, então, é o toque final da peça: “Negociações resolvidas: novos telefones. Os sindicatos cancelam a greve.





Escusado será dizer que estou Fãs sociais Estou certo ficar louco. Aplausos abertos, alegria incontida e boa companhia. Com a esperança (de longo prazo) de que o “Biebaldi” não estrague tudo desta vez novamente. Vai ser Hora de levar a sério, afinal. Mas também é possível que se trate de uma manobra para atrair seguidores, o que é impensável. No amor e na televisão nada é proibido. Sem falar se está em condições Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.