Mercedes-Benz revela gama e preços CLE para Portugal.

O tão aguardado descapotável de quatro lugares da marca estrela já pode ser encomendado em Portugal, a partir de 71.400€.

Respeitando a longa tradição da Mercedes-Benz na produção de descapotáveis ​​de quatro lugares, os planos da marca estrela para o novo CLE incluem o lançamento de uma versão cabrio, que chegará ao mercado no final do próximo mês de Abril, com tejadilho em tecido controlado electricamente e o mesmo . Conteúdos técnicos e tecnológicos como o CLE Coupé, que partilha também a configuração de bancos 2+2, bem como os elementos básicos do design exterior e interior.

O conversível CLE Cabrio para todas as estações vem como padrão com versões revisadas e atualizadas do defletor de vento elétrico Aircap e sistemas de aquecimento Airscarf especificamente para condução com capota aberta em condições de baixa temperatura ambiente. O primeiro é composto por dois componentes: um defletor de ar no para-brisa direciona o ar sobre a cabeça dos ocupantes, que pode ser acionado com o simples apertar de um botão.

O Airscarf, já conhecido em outros conversíveis da marca, aquece o ar que circula no pescoço dos passageiros da frente – mesmo em condições de vento desfavoráveis.

Disponível com teto preto, vermelho ou cinza (abre e fecha em 20 segundos até 60 km/h), o CLE Cabrio também oferece um divisor de porta-malas elétrico que separa automaticamente o compartimento do teto de tecido dobrado do porta-malas.

No interior, há um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, integrado a um display central de 11,9 polegadas voltado verticalmente para o motorista, que pode ser inclinado eletricamente em um ângulo de 15 a 40 graus para evitar reflexos quando o teto de tecido está aberto. O sistema de infoentretenimento MBUX de terceira geração permite usar aplicativos de entretenimento como o TikTok ou o aplicativo de videoconferência Zoom.

Com comprimento de 4.850 mm e distância entre eixos de 2.865 mm (25 mm a mais que o Classe C Cabrio), a capacidade da bagageira do CLE Cabrio varia de 385 litros a 295 litros com o teto aberto. A capacidade da bagageira pode ser aumentada rebatendo os encostos dos bancos traseiros numa proporção de 60:40.

No Cabrio, a suspensão conforto foi rebaixada em 15 mm para um comportamento mais desportivo, com suspensão ativa como opção.

Quando a comercialização começar em Portugal, o Mercedes-Benz CLE Cabrio estará disponível com motorização diesel (CLE 220 d, 197 cv e 440 Nm) e motor a gasolina (CLE 200, 204 cv e 320 Nm). Todos os motores possuem tecnologia híbrida MHEV, com motor elétrico (23 CV/200 Nm) e sistema elétrico de 48 volts.