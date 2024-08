Braga entre as 5 pequenas cidades do mundo para reformar – Idealista/notícias

Portugal foi seleccionado como O melhor destino do mundo para aposentados 2020 Da revista International Living, é um destino popular para expatriados que desejam se aposentar no exterior. Portugal volta a entrar no ranking como um ótimo local para se reformar, desta vez graças à pequena cidade de Braga, que está incluída na lista dos melhores locais para se reformar. As 5 menores e menos conhecidas cidades do mundo são ideais para aposentados. A revista afirma que estas são as cidades onde se pode viver melhor e mais barato, e locais que oferecem um “estilo de vida culturalmente rico, excelente infra-estrutura e restaurantes e entretenimento de primeira classe”.

“Tal como muitas cidades de Portugal, a história de Braga foi influenciada pela ocupação romana, e a arquitectura e paisagem da cidade lembram claramente aqueles tempos antigos”, explica a International Living, destacando as suas muitas “igrejas, capelas e mosteiros”, bem como o Universidade de Portugal. Minho, que acrescenta “diversidade à população, com estudantes Erasmus de toda a Europa. A influência da juventude dá impulso a uma cidade que de outra forma seria muito tradicional“, diz a postagem.

A revista também destaca Clima moderado cidade, permitindo que quem lá vive “faça o que quiser, dentro e fora de casa, quase o ano todo”.

“Quando se pretende uma vida de reforma confortável e acessível, as cidades mais pequenas podem ser uma boa opção, porque oferecem a vibração de um estilo de vida cosmopolita, mas sem as multidões ou os elevados custos de vida que caracterizam as cidades maiores”, afirma. Jennifer Stevens, CEO da Vida Internacional.

“Com a nossa lista abrangente dos 75 melhores países e cidades para se aposentar – todos em países que fazem parte do nosso Índice Global de Aposentadoria – destacamos 5 pequenas cidades onde… Na verdade, uma comunidade de expatriadosonde você pode obter atendimento médico confiável e acessível, lugares onde o clima é confortável e o estilo de vida oferece entretenimento animado, desde praias até grandes apresentações artísticas. “Finalmente, o custo de vida é baixo, enquanto a qualidade de vida continua elevada”, acrescenta.

Além da cidade portuguesa de Braga, a revista destaca também Toulouse na França, Corozal Em Belize, Loja No Equador e pedais No Vietnã. Todos estes são locais onde se diz que os reformados vivem as suas melhores vidas, com pouco dinheiro, “desfrutando de um pouco de aventura” ou “desfrutando de luxos como viajar e jantar fora”, de acordo com a International Living.