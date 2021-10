Acusações de agressão a Yolanda

Gigi Hadid NS Zayn Malik Eles não estão mais juntos. Claro, os amantes se pegam e se afastam, isso acontece com celebridades e não. Porém, neste caso, há mais e no futuro também pode haver repercussão na Justiça: o motivo da separação será Yolanda HadidMama Diggy.

acusando ele

Na tarde desta quinta-feira, 28 de outubro, fiz acusações pesadas Zayn Malik. Segundo rumores, o cantor supostamente agredido fisicamente Yolanda Hadid. A mãe da modelo, no momento, não fez nenhuma declaração, mas disse que está considerando entrar com uma ação judicial contra sua ex-filha agora. Gigi Hadid.

Negação de Malik

bela Em vez disso, ele usou o Twitter para contar sua versão e negar o que vazou. “Tive uma briga com um membro da família do meu parceiro que entrou em nossa casa semanas atrás enquanto meu parceiro estava fora. Este foi e continua sendo um assunto privado, e apesar de meus esforços para criar um ambiente pacífico que me permite compartilhar minha filha do jeito que ela merece, tudo vazou para a imprensa ”, escreveu ela. Zayn Malik Em seu perfil, sem falar de Yolanda. O termo “pai” soa como a confirmação final da separação Gigi Hadid.

Depois daquela noite Zayn Malik Ele se sentiu obrigado a indicar mais detalhes em uma nota ao site TMZ. “Eu nego categoricamente que acertei Yolanda Hadid Pelo bem da minha filha, não vou revelar mais detalhes. Espero que Yolanda decida abandonar suas falsas acusações e enfrentar os problemas de nossa família em particular ”, disse a artista.

ok família feliz em Gigi Hadid?

notícias de problemas familiares Gigi Hadid NS Zayn Malik Veio como um raio do nada. Juntos desde 2015, o rosto superior (entre outras coisas) da Versace E a cantora britânica sempre protege sua relação dos curiosos e ninguém esperava essa conclusão, entre fofocas e notícias.

Em setembro de 2020 Gigi Hadid NS Zayn Malik Eles se tornaram pais Ei. Para manter a criança longe dos paparazzi e com calma, o casal decidiu se mudar definitivamente para a propriedade que comprou na Pensilvânia, perto da casa onde moram. Yolanda Hadid. Cavalos e cabras, natureza intocada, andando na floresta: de muito poucas pistas sociais (e de uma entrevista com Revista VogueE Releia os detalhes aquiIsso realmente parecia uma família feliz. Até aqui.

