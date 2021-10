Lista de reprodução das melhores músicas novas desta semana

Marco Mingoni, Ed Sheeran, Bloody Vinyl, Galle, Gaia, Acaven, Medusa e …

Outubro termina com um boom com Uma playlist cheia de novidades musicais Italiano e internacional.

Vamos conhecer os álbuns e músicas lançadas nesta semana.

>>> Ouça os novos lançamentos da TIMMUSIC!

Após o grande sucesso de Mas esta noite, super hit dell’estate 2021, Marco Mingoni Ele está de volta com uma nova música. titulado homem mudança Espera-se que seu próximo álbum seja lançado a partir de faixas inéditas.

Peça intensa, profunda e envolvente, com Soul Gospel Matrix com som autêntico, encorpado, quase tátil. Sobre um tapete com som dos anos 60 e direção típica do R&B, a voz de Mengoni é suave e poderosa ao mesmo tempo em que apóia a reflexão, a oração e a confissão.

Escrita pelo próprio Marco com Danielle Magro, com produções de Mace, um dos mais famosos produtores de platina da cena italiana, e Venerus, eclético compositor, multi-instrumentista e produtor, homem mudança É um chamado a aceitar-se, a ser perdoado, a acolher as mudanças, a enfrentar os medos e a ouvir-se.

Entre os melhores lançamentos desta semana está o álbum Ed SheeranE =, que contém músicas já conhecidas dos fãs, de maus hábitos uma tremendo, até o último single Ponte Graffiti. O disco do artista Hallifax é o quarto projeto da série intitulada Códigos Matemáticos.

Ed Sheeran enfatiza as experiências e as pessoas que conheceu, explorando os vários graus de amor, perda, resiliência e paternidade, enquanto analisa sua carreira e realidade. Do ponto de vista musical, = Abrange todo o seu mundo: do clássico ao violão, com baladas atemporais, aos momentos mais alegres e com as produções mais complexas.

De volta à cena Ghalicom uma nova musica Eu juro, que afirma a necessidade urgente, com mais força hoje do que nunca, de voltar a dançar, de estar com os outros. Fá-lo com barras de bobina que evocam os primeiros trabalhos do artista à frente de uma produção com curadoria de Merk e Kremont, já parceiros no extraordinário êxito que alcançou. tempos felizes.

em um Eu juroConfirmando a inspiração internacional para o projeto artístico de Galli, italiano, árabe e francês se perseguem e acabam se misturando em uma única língua que só pertence ao ritmo.

de amigos aqui Gaia e Aka7even: O vencedor da edição 2020 acaba de ser entregue à imprensa AlmaSeu novo projeto de gravação. O segundo álbum inédito da cantora e compositora ítalo-brasileira contém todas as suas almas e mundos musicais. Alma Vem depois da primeira digressão ao vivo da jovem de 21 anos, que lhe permitiu abraçar o seu público pela primeira vez, encantando-se com a sua música que funde com destreza os sons italianos, portugueses, pop, city e sul-americanos.

Aka, por outro lado, atira 18h, uma canção forte e triste, falando sobre um amor acabado. “Um reflexo do tempo e do seu papel na vida de cada um de nós, nas nossas relações – explica o artista da Campânia – cada final tem um sabor amargo, mas também traz consigo muitas memórias, que devem ser restauradas e preservadas. viagem, a atmosfera da cidade, aquele trânsito das 18 horas, que se abateu sobre Uma loja de verão acabada é como todas as coisas que não duram muito. “

Após o sucesso retumbante de Paraíso, uma música recorde que acumulou mais de 750 milhões de streams, e após a excelente resposta que recebemos de um remix da música de Ed Sheeran maus hábitos, EU Medusa Eles conquistaram salões de dança em todo o mundo.

O título da nova etapa desta jornada gloriosa Eu digo isso ao meu coração E para acompanhá-los desta vez lá Hozier, um cantor, compositor e músico irlandês, além de uma das vozes mais bonitas dos últimos anos. A música foi construída com um som tão cativante de ouvir com os olhos fechados que você se vê atraído diretamente para os melhores clubes do mundo.

A voz de Hosier, calorosa e envolvente, combina perfeitamente com o clima energético da música, repleta de ritmos e sons house irresistíveis, em sintonia com o estilo inconfundível de Meduza. Três minutos de vibrações intensas e diretas, cheias de vigor, entram com força nos ouvidos do ouvinte para acompanhá-lo numa viagem cujo destino final só pode ser uma pista de dança.

A lista de reprodução TIMMUSIC também nos permite ouvi-la aliança (confronto) Ocorrido vinil sangrento, Slait, Young Miles com Low Kidd, J Lord e Shari; dias felizes a partir de Giorgio então (um downtempo animado encharcado de partidas e retornos); Enemy by Imagine Dragons (criado em colaboração com JID que fará parte da trilha sonora de “Arcane”, a nova série Netflix criada pelos criadores de League Of Justice).