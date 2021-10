Adiantamentos e Convidados 30 e 31 de outubro de 2021

No fim de semana duplo muito certo, que vai ao ar aos sábados e domingos à tarde desde o início da temporada, e é sempre o programa mais assistido no período em que vai ao ar.

Então vamos ver quem estará presente neste final de semana no semanário apresentado por Silvia Tovanen.

No sábado ele será um convidado de Silvia Tovanen: Nancy BrilliE Simona Cavallari (O protagonista da fantasia Respeitável história de família, vai ao ar em 3 de novembro em Canale 5), ator e cantor Ron Moss. Também no estúdio, direto do Big Brother Vip Raffaella Vico E, finalmente, o protagonista de ouro do casal nas Paraolimpíadas de Tóquio em 2020: os nadadores Stefano Raimondi NS Julia Tarzi.

No domingo eles estarão no Veríssimo: o ícone da música italiana Claudio BaglioniE Michael Hunziker, transmissões do horário nobre de domingo em Canale 5 com Todos Togheter agoraE Rita Pavone tão Eleonora PedroneRecentemente, ele publicou sua impressionante autobiografia.

