Por ocasião da Ponte de Todos os Santos, apresentamos a vocês 5 novas pontes interessantes Exposições A não perder no longo fim de semana que se avizinha. Revisão artística de toda a Itália para quem deseja escapar da vida cotidiana por esta ponte.

5 galerias para ver a ponte de todos os santos

1 Antonio Legapo e seu mundo – legal

Entre as exposições obrigatórias está a galeria do Forte di Bard com 95 obras percorrendo todo o percurso artístico da Ligabue, de finais dos anos 1920 a 1962, quando Ligabue teve de interromper a sua atividade por paralisia parcial até 1965 ano de sua morte.

O objetivo de Sandro Parmigiani, curador da mostra, é convidar o público a compreender as diferentes ferramentas expressivas que seduziram e testaram a genialidade do Ligabue, com resultados altíssimos em cada técnica.

2 Giovanni Boldini. olhe para a alma – Bolonha

Uma das exposições mais interessantes é a de Boldini. Por ocasião do 90º aniversário da sua morte em Paris em 1931, a criação do Palazzo Albergati em Bolonha com mais de 90 obras, acolhe uma extraordinária exposição dedicada a Giovanni Boldini. Encantos femininos, vestidos suntuosos e requintados, Belle Époque, salões: este é o mundo avassalador de Giovanni Boldini, o gênio da pintura que, mais do que ninguém, foi capaz de restaurar a atmosfera miserável de uma época extraordinária. Literatura, moda, música, luxo, arte e bares se misturam no ritmo sensual da habilidade e produzem um renascimento social e cívico extraordinário.

3 Para ver as estrelas novamente – Padova

“A riverser le stelle” é uma das exposições a não perder. Exposição de arte contemporânea com curadoria de Barbara Codogno criada por ocasião do 700º aniversário da morte de Dante Alighieri organizada pelo Ministério da Cultura do Município de Pádua de 30 de outubro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 nas salas destinadas às exposições temporárias de o Museu Eremitani, em colaboração com Antonio Menon “The Bank Contemporary Art Collection”. O diálogo encontra evidências na linguagem visual contemporânea graças ao trabalho do colecionador de Bassano, que colecionou os nomes mais famosos do panorama pictórico italiano.

Entre as exposições mais esperadas, a exposição em Frida Kahlo. A exposição apresenta a vida de Frida Kahlo, que é caracterizada por uma condição física difícil e ao mesmo tempo uma forte capacidade de resposta e resiliência diante das adversidades. Frida foi capaz de transformar sua inércia em oportunidade e seu sofrimento em energia que a tornou imortal, um verdadeiro símbolo do mundo contemporâneo. A faixa explora todas as fases da vida de um artista por meio de uma coleção de imagens única, emocionante e reveladora. Ao longo do caminho, ocorre a reconstrução dos cômodos caros ao artista, onde também serão expostas roupas e joias.

5 Sorriso e olhar de Alda Merini – Ravenna

Por último, mas não menos importante, entre as exposições que verá neste fim-de-semana está a da Alda Merini. Exposição individual de Giuseppe Nicoloro com texto crítico de Dino Silvestron. Uma revisão de fotos que permitem, pela aparência e pelo sorriso, captar o estado de espírito de Alda Merini em situações privadas, na contemplação consigo mesma, nas manifestações públicas, nas relações com outras pessoas. O contexto de referência das imagens varia da casa particular de Navigli em Milão (início dos anos 1990) ao camarim do Teatro Filodrammatici, ao palco de outros teatros ou estúdios de televisão, aos ambientes de eventos culturais (2000).