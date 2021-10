Boccasini está de volta à TV e a nova lama em Berlusconi

Os edifícios estavam todos lá. Finalmente, o ataque ao arquiinimigo chegou. de volta Elda Boccasini Na televisão, 23 anos após a entrevista com Enzo Biagi na Rai 1, ele não deixou espaço para grandes surpresas. Lama contra Berlusconi é sempre a frase usual. Uma obsessão que não desaparece nem sob as luzes dos estúdios La7.

“O problema do caso era que havia justamente a possibilidade de julgamento. Tudo o que foi usado, as leis especiais e os adiamentos foram feitos porque não era para chegar no momento em que se fala em nome do povo italiano.” Eles nunca se defenderam no processo.; Eles se defenderam dos julgamentos prorrogando o prazo, e lá tudo foi feito para prolongar e criar um obstáculo à democracia, e quebrar a lei significa que a democracia morre ”, disparou para zero. O ex-promotor público de Milão, entrevistado por Enrico Mentana, lembra Operação Ruby.

Elda La Rosa também se lembra de outro episódio, de certa forma simbólico, quando ele era um líder Vamos italia Ele foi ao tribunal em Milão para fazer uma declaração espontânea e foi então “forçado a apertar sua mão”. Uma frase que revela uma espécie de ódio e repulsa por Berlusconi, o acusado na época, e que “houve uma luta, espero que não haja mais”.

No restante da entrevista, o ex-juiz volta a falar sobre a polêmica confissão de amor por ele Giovanni Falcone. Uma confissão que tanto alvoroçou que até desencadeou a ira da irmã da juíza assassinada pela máfia: “Há uma vontade de criar escândalos por toda a parte, é a deriva que lamento como leitor. Resolvi e eu tive que colocar as peças mais privadas, você não pode separar o público do privado. Omitir isso não ajudou meus filhos, e para mim e Giovanni. Eu amava Maria Falcone sabendo que seu irmão era uma pessoa tão importante e Jurei no necrotério que ninguém poderia destruir sua imagem. Se este livro fez as pessoas pensarem o contrário, significa que fracassei ”, diz Boccasini.

E então, durante a entrevista, ela também tem para seus colegas, culpados de “ouvir o canto da sereia” que ela não ouviu. Porque “ficar de pé no chão quando eles dizem que você é um deus na terra não é fácil.” Ela se descreve como uma mulher “frágil mas forte, mãe imperfeita, muitas vezes impressionável e muito comovente”, mas ao mesmo tempo “criava uma imagem cruel”, “explorava” o Falcão para aprender, por ele. sabedoria. Ele também estava usando máscaras porque se defendeu. ”