O anfitrião congela seu colega. Suas palavras

Estamos acostumados a vê-lo bem-humorado e sorridente durante seus programas de televisão, mas até Gerry Scotti esconde um lado “travesso” que recentemente veio à tona. Aqui está o que ele disse sobre um de seus colegas durante um episódio de Striscia la Notizia.

Ele está definitivamente entre os apresentadores de TV mais queridos Jerry Scotti: A emissora de Pavia é a pedra angular da Mediaset Broadcasting Não é de estranhar que a direcção de Cologno Monzese lhe confie muitas vezes espectáculos que estão prestes a ser lançados ou que se encontram em estado de abandono, e é certo que graças à sua presença poderá reanimá-los.

Nasceu em 1956 na pequena aldeia de Oltrepo Pavese. Scotty abandonou o curso de direito para seguir sua grande paixão pelo rádio. No início da década de 1980 chegou como DJ de rádio, com forte apoio de Claudio Cecchetto, produtor e caçador de talentos que mais tarde também se tornou Pygmalion 883, Jovanotti e Sabrina Salerno.

Especificamente graças à colaboração com Cecchetto Jerry conseguiu iniciar sua carreira na televisão, fazendo sua estreia na DeeJay TV E depois continuando com outros programas muito populares daqueles anos, como Smile, Candid Camera e Festivalbar. Porém, foi consagrado entre as décadas de 1990 e 2000, quando foi contratado para sediar duas provas históricas como Passaparola e Quem Quer Ser Milionário.

Jerry Scotti surpreende os espectadores: suas palavras sobre seu famoso colega surpreendem

Uma das características mais conhecidas de Scotty é definitivamente sua gentileza: Jerry é visto como um rosto amigável para os telespectadores em casa, mas recentemente mostrou um novo lado durante um episódio de Striscia la Notizia, um noticiário satírico criado por Antonio Ricci dos líderes históricos. . Por algum tempo agora O programa trata das supostas joias patrocinadas por Francesca Fagnani na televisão E em sessões de fotos.

Em contato com o repórter Rajai Bazzaz, o jornalista respondeu com o seguinte: “Você está muito mal informado. Posso usar facilmente as joias que vejo na TV, porque foram emprestadas de mim. Não é um anúncio e não ganho um centavo. Todos os jornalistas fazem isso. Essa coisa que você está fazendo é hipócrita.”

Após o término do serviço, a linha é retomada Jerry queria ter sua própria opinião sobre o que seu colega havia ditoapresentador do popular programa dedicado às entrevistas com Belve, e para surpresa de todos, respondeu: “Francesca afirma que alguns dos seus colegas têm contrato com marcas. Por ser jornalista e acima de tudo um monstro, por respeito ao público, tem agora de citar nomes. La7. Francesca nos ligue amanhã, mostre que monstro você é, um monstro.” “O passado, não o monstro que dizem agora.” Este não foi um empurrãozinho e foi ainda mais surpreendente considerando a quem foi lançado. Quem esperava isso?