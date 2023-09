Lorella Puccia desfigura a aparência: a dançarina tem cabelos grossos, inusitados e muito rebeldes!

Lorella Boccia manchou seu visual e a mudança certamente não escapou aos olhos da multidão atenta. O que ele fez desta vez?

A famosa dançarina está de volta aos holofotes e desta vez não por causa de sua carreira incrível. Aliás, o time do Boccia acabou ganhando destaque por conta de uma foto que apareceu recentemente na web. Aqui está o lindo Lorella se mostrou no mínimo incomum e desencadeou uma torrente de reações pelos seguidores. Mas o que houve?

Com um talento como o dela, é difícil não passar despercebido e Lorella Boccia sabe disso muito bem. Depois de se tornar muito popular ainda muito jovem, a menina seguiu sua paixão pela dança, o que a levou a se tornar uma verdadeira estrela em seu setor. Não somente! em anos La Boccia deixou o mundo da dança e pousou na telinhaE com resultados mais que surpreendentes.

Hoje todos conhecem Lorella Boccia não só pelos seus sucessos profissionais, mas também pela fama que a caracteriza como figura pública em todos os aspectos. A artista da Campânia é muito popular na telinha e dá o seu melhor na Internet. Aqui, na verdade, maravilhoso Lorella nunca deixa de compartilhar os diferentes momentos de sua vida com os fãsque não perde nenhuma notícia relacionada a ele.

Lorella Buccia, o novo visual libera a web

Na verdade, foram eles que notaram a última foto que a bailarina da Campânia postou em seu perfil. O espanto dos seguidores se deve principalmente a um fator: a aparência. Os seguidores da dançarina estão sempre acostumados a vê-la elegante e impecável, com seus longos cabelos castanhos e sorriso brilhante. Mas desta vez a dançarina surpreendeu a todos.

Isso é evidenciado pela última foto, em que a equipe de Boccia aparece com um estilo completamente diferente do habitual. Na verdade, cabelos longos, lisos e finos deram lugar a cachosO que dá à dançarina um ar mais selvagem. Segundo as últimas fotos publicadas por Buccia no Instagram, o “erro” desse cabelo se deve às pequenas flechas que a artista usou por muito tempo durante o verão.

nascido em 1991, Lorella Boccia deve sua imensa fama amigos. Foi aqui que a dançarina chegou há muitos anos e, com seu talento insano e persistência incomparável, foi preparada para seu lugar no ranking profissional. Paralelamente à carreira profissional de dança, Boccia também conseguiu realizar o sonho do show business.