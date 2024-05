Melhor Destino Europeu de 2024

O melhor destino europeu para 2024 é a capital da região que oferece paisagens únicas com vista para o Oceano Atlântico.

Eles estão aumentando as pessoas Quem quer viajar pela Europa em busca de arte e cultura, o primeiro lugar que a cidade mais procurada pelos viajantes vai Lisboaque realmente tem muito a oferecer tanto histórica quanto arquitetonicamente.

lá Capital portuguesa Ganhou inúmeros prémios, no ano passado como o melhor destino MICE da Europa, pelo empenho que tem demonstrado na organização de conferências e eventos. Porém, este ano ele conseguiu… Primeiro prêmio Como melhor destino urbano, durante a 31ª sessão do Prêmios Mundiais de Viagens.

entre Férias na cidade Em vez disso, está em primeiro lugar Atenas, especialmente pelo compromisso claro com a implementação de políticas verdes. Pausa na cidade, pausa na cidade e a tendência crescente entre Viajantes Quem gosta de visitar áreas urbanas em poucos dias.

o Portugal Possui um destacado patrimônio artístico, cultural, histórico e arquitetônico. Toda essa beleza também está presente na capital, que sabe conquistar Magia antiga E a capacidade de animar as ruas urbanas com atividades e entretenimento para todos.

Melhor destino para visitar

o antiguidades As mais visitadas são as do centro histórico, que podem ser apreciadas a bordo do característico eléctrico amarelo. o Mosteiro dos Jerónimos Tem origens antigas e foi construído em estilo manuelino para homenagear o intrépido navegador português Vá para Gama.

Alfama é o bairro mais antigo de LisboaÉ também o único que está perfeitamente preservado. Através dele Ruas estreitas A sua chegada ao Castelo de São Jorge. Empoleirado na colina domina A área oferece excelentes vistas.

o Zona da Baixasituada às margens do rio, acolhe a famosa Praça do Comércio, ou seja, Praça do Comércio, onde existe Palácio da Ribeira. esse prédio Foi destruído por um violento desastre natural Terremoto De 1755.

Seguido por um tsunami O que transformou grande parte da cidade em um monte de escombros. o Limpeza Abre para diversas ruas cercadas por locais como lojas, bares e restaurantes especialidade Gastronomia local.

Bairro Belém

Depois de desfrutar Pratos tradicionais Pode-se voltar ao século XII, para a Catedral de Santa Maria Maggiore, construída precisamente em 1150, mas depois renovada várias vezes. Ter duas pessoas majestosas é especial constelações Idêntico, que enquadra os dois lados do Interface central.

Outro bairro a não perder é… BelémÉ também um verdadeiro tesouro de tesouros históricos e também de atrações turísticas. O maravilhoso torre Aqui está localizada a cidade de São Vicente, que faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. Numa colina que se eleva acima do Tejo, ele fica Palácio Nacional em Belém Tornou-se a residência oficial do presidente Portugal.