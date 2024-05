“Eu apoio Di Mare, muitos dos nossos soldados estão doentes e depois morrem desta forma” – Il Tiempo

Entrevista com Al-Liwaa: “Em 2019, apresentei uma queixa sobre poluição.”

Christian Campigli 01 de maio de 2024

“Essas fotos me machucaram, porque você não pode ficar doente, ou ficar gravemente doente, porque você fez o seu trabalho, mas sem saber os riscos que corria.” Passavam poucos minutos das nove da manhã quando pudemos falar com o general Roberto Fanacci. “Estou no trem, vou para Roma, vamos tentar fazer isso (entrevista, editor) agora, vamos torcer para que a linha não quebre.”

No passado, trabalhei extensivamente com urânio empobrecido. Como você se sentiu ao ver as fotos de Franco Di Mare, correspondente de guerra da RAI, sofrendo de um dos tumores mais agressivos, o mesotelioma?

“Senti muita dor e muita compaixão. Dor porque não está certo, não podemos aceitar que um homem morra porque está fazendo o seu trabalho e não tem consciência dos riscos a que está exposto. Empatia, porque o heavy metal em zonas de guerra é, infelizmente, um tema que conheço bem. Quero aproveitar esta oportunidade para enviar um grande abraço a Franco Di Mare e sua família. “Se vale de alguma coisa, sou muito próximo deles.”

Você dirigiu missões no Iraque e no Afeganistão. Teve a oportunidade de ver se alguns de seus soldados ficaram doentes mais tarde?

“Infelizmente. Algumas pessoas adoeceram e outras morreram. Uma dor terrível para quem acredita, como eu, no valor do país e do uniforme.”

Na verdade, existe um estudo patrocinado pelo Departamento de Defesa (chamado Signum) que analisa um período de tempo relativamente longo, de 2002 a 2011, em áreas de operações no Iraque, especificamente porque é uma área geográfica em que um grande número de forças armadas estão presentes. As quantidades de metal radioativo foram confirmadas. Vários processos judiciais vencidos contra o Departamento de Defesa após exaustivos julgamentos por parte das vítimas comprovam uma relação entre a presença de metais pesados ​​e o surgimento de doenças graves e muitas vezes fatais.

O exército italiano e o Ministério da Defesa sabiam e enviaram os nossos soldados para o massacre. Ele respondeu: “Não, eu não disse isso”. Este é um assunto muito delicado para mim e não quero me aprofundar mais nele. Direi apenas que, em 2019, apresentei uma queixa, tanto por uma obrigação moral para com os meus soldados, mas também porque depois de ser contratado como empregador, tive a obrigação de informar todos os meus empregados dos riscos que correm. enfrentados e os riscos potenciais. A exposição a partículas de urânio empobrecido era um desses riscos.”

Assim encontrámos na Internet a referida denúncia, onde podemos ler que “o conteúdo desta denúncia é considerado uma base para lidar com comportamentos que supostamente envolvem omissões graves e repetidas na proteção da saúde e segurança da unidade militar italiana , formado por milhares de soldados destacados no Iraque em 2017.” -2018 e foram submetidos, entre outras coisas, à exposição ao urânio empobrecido sem fornecer qualquer informação a este respeito e sem implementar qualquer mitigação de risco. Comportamento questionável e repetido relativamente à aplicação de regulamentos e leis de prevenção de acidentes relacionados com a protecção da saúde e segurança no teatro de operações iraquiano. Atitudes abusivas e de assédio para com o comandante do batalhão italiano no Iraque.” Uma denúncia que foi arquivada quatro anos depois, em 2023, surpreendendo Domenico Leggero, chefe do Observatório Militar, entre outros.

Ele se arrepende de suas declarações sobre pessoas com deficiência?

“Absolutamente não, e eu te respondo assim por um motivo simples. Nunca, nem por acaso, falei em turmas separadas para pessoas com deficiência. Afirmei simplesmente, e repito, que as pessoas com deficiência devem ser acompanhadas por especialistas e necessitam de pessoal de apoio especializado e de estruturas dedicadas onde possamos cuidar delas especificamente e promover a melhor satisfação possível para essas pessoas. Não basta reunir todos para acreditar que o problema foi resolvido. Isto significa que é necessária muito mais atenção do que aquela reservada às pessoas saudáveis.

“É bastante claro que este é um debate eficaz.”

Por que todos estão contra você, exceto a liga?

“Porque represento um alvo, desde que publiquei o meu livro, tenho sido ativamente atacado por alguns jornais e muitas outras pessoas proeminentes, e esta mesma crítica falsa e amarga levou ao sucesso do manuscrito, cujas vendas agora se aproximam dos 300.000 exemplares. cópias. Declarações fora de contexto, acusações infundadas e argumentos estéreis, que aliados à minha insistência em não recuar porque estou convencido de minhas proposições, me transformaram em uma figura conhecida e polêmica. Um artigo no qual escrevi uma série de observações ditadas pelo bom senso. “Muitas pessoas comuns e cidadãos estão comigo precisamente porque percebem que estas ideias são as mesmas de uma grande parte dos italianos”.

Mas a classe política do nosso país não gosta disso. Por que?

“Talvez porque sou um novato no mundo deles, alguém que vai direto ao ponto e não tem medo de dizer o que pensa, e isso, aliado à minha popularidade, é visto como um risco.”