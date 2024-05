Israel, confisco de equipamento da Associated Press. “Um Ato de Loucura”, Tempestade Interior – El Tempo

Autoridades israelenses apreenderam uma câmera da Associated Press e equipamento de transmissão no sul de Israel, acusando a agência de notícias de violar uma nova lei que proíbe o fornecimento de fotos à Al Jazeera, uma medida tomada vários meses após a eclosão da guerra em Gaza contra o Hamas. . “A Associated Press condena nos termos mais veementes as ações do governo israelense para encerrar a nossa cobertura ao vivo de longa data da Faixa de Gaza, confiscando equipamentos da AP”, dizia um memorando da AP.



Funcionários do Ministério das Comunicações de Israel chegaram esta tarde à sede da Autoridade Palestina na cidade de Sderot, no sul, e confiscaram o equipamento. Eles entregaram à Associated Press um documento assinado pelo Ministro das Comunicações, Shlomo Karhe, alegando que a agência estava violando a lei de transmissão estrangeira do país. A Associated Press acrescentou: “Pedimos às autoridades israelitas que devolvam o nosso equipamento e nos permitam restaurar imediatamente as nossas transmissões ao vivo para que possamos continuar a fornecer o nosso importante jornalismo visual a milhares de meios de comunicação em todo o mundo”. O ministério afirmou num comunicado: “Com base na decisão do governo e nas instruções do Ministro das Comunicações, o Ministério das Comunicações continuará a tomar todas as medidas executivas necessárias para limitar as transmissões que prejudicam a segurança do Estado”.





O líder da oposição israelita, Yair Lapid, respondeu duramente à notícia: “O confisco do equipamento da Associated Press, a maior agência de notícias do mundo, pelos homens do Ministro das Comunicações, Shlomo Karhe, é um acto de loucura. Esta não é a Al Jazeera, é uma agência de notícias americana que ganhou 53 prêmios Pulitzer. O governo age como se tivesse decidido garantir que Israel se torne um pária em todo o mundo a qualquer custo. “Eles enlouqueceram.”