Grécia, Malta, Espanha, França, Alemanha, Gb. As regras, da via verde ao Plf

pista verde, certificados de vacinação, documentos a serem preenchidos, absorvente interno E quarentena. O segundo verão da pandemia, com infecções crescentes e temores de conter uma quarta onda, impõe regras rígidas para viagens ao exterior. O pré-requisito é o passe verde, que pode ser obtido Por vacinação, esfregaço ou após recuperação de SARS-CoV-2. Mas preste atenção às regras específicas que os estados individuais promulgam. A ferramenta do Corredor Verde Europeu continua excelente, mas, em particular com o recente aumento de casos, alguns países decidiram (inequivocamente) adicionar regras nacionais mais específicas, desde certificações a zaragatoas adicionais e quarentenas. Resultados? A Europa fragmentada em exceções nacionais individuais e um panorama que pode ser confuso para os viajantes ”, é a preocupação expressa pela empresa de viagens Astoi-Confindustria, a associação italiana de operadores turísticos. É um lembrete da necessidade de regras claras:“ A confusão de informações é inimigo da demanda, gera pânico e caos, por isso é natural que tenhamos visto menos reservas e cancelamentos nas últimas semanas ”, explica a associação.





Férias, questionário do Ministério

Para evitar surpresas desagradáveis ​​que podem estragar as férias, é necessário consultar com antecedência os documentos necessários. O Ministério das Relações Exteriores colocou à disposição, através do site traviaresicuri.it, um questionário para os viajantes que devem viajar ao exterior e retornar à Itália ou retornar ao nosso país a partir de um terceiro país. As perguntas colocadas são poucas e simples: posse de cidadania italiana ou europeia, destino pretendido, motivo da viagem (trabalho, estudo, saúde, urgência, regresso ou turismo). Ao final do questionário, são fornecidos os requisitos para fazer a conversão. Existem dois documentos principais a serem obtidos: Green Passage e Dplf (Digital Passenger Locator Form), ou outro questionário digital em que são solicitadas algumas informações específicas sobre o voo (meio de transporte, data, empresa escolhida). Por meio do formulário que exige o cadastro do usuário no site, é possível permitir o rastreamento dos movimentos em caso de necessidade, por exemplo, se forem positivos durante o voo. Aqui estão as regras específicas para cada país.

Grã Bretanha

Não há mais quarentena de precaução para aqueles que viajam da UE e dos EUA para a Inglaterra, desde que já tenham recebido a vacina dupla contra Covid no país de origem. Para ir para o Reino Unido, no entanto, você precisa do resultado negativo de um teste Covid feito nos três dias anteriores à partida e que respeite os critérios indicados pelo governo do Reino Unido (em inglês e com os dados de contato do centro médico que o realizou ela). O formulário do localizador de viagens também deve ser preenchido dois dias antes da partida. Ao retornar à Itália, observe cinco dias de quarentena obrigatória e envie um formulário Plf (formulário de localização de passageiros).

Espanha

Não há obrigação de colocar em quarentena aqueles que vêm de países do espaço Schengen. Quem chega à Espanha do exterior está sujeito a um exame médico antes de entrar no país. Em particular: controle da temperatura corporal, verificação visual do estado de saúde do passageiro, verificação de documentos. Os passageiros devem preencher, antes de viajar, um formulário no site da Spain Travel Health (para chegadas de avião) ou um formulário disponível em spthm.puertos.es (para chegadas por mar). As Ilhas Canárias, em comparação com a Espanha, têm regras específicas, portanto consulte o site: gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/informacionviajeros

Grécia

Plus Green Pass (ou declaração de conclusão do curso de vacinação de 14 dias, certificado de recuperação em 30 dias a partir do primeiro esfregaço positivo e válido pelos próximos 180 dias, ou teste molecular negativo realizado nas 72 horas anteriores à admissão, ou teste nas 48 horas anteriores), é necessário que todos os viajantes com 12 ou mais anos de idade preencham o Plf grego para fornecer informações sobre o local de origem, a duração das estadias anteriores em outros países e o endereço da sua estadia na Grécia. Deve ser concluído até 23h59, horário local, do dia anterior à partida (ou seja, 22h59 na Itália). Aqueles que não possuem o Green Pass devem ter um destes certificados: Completar um curso de vacinação de, no mínimo, 14 dias; Teste molecular negativo foi realizado 72 horas antes da internação; Um teste rápido foi realizado 48 horas antes da admissão; Certificado de tratamento emitido após um teste molecular ou rápido de antígeno. “A legislação grega exige que um certificado de retorno seja emitido 30 dias após o primeiro teste positivo, com validade de até 180 dias depois disso”, explicou Farnesina. Assim que chegar à Grécia, você poderá se submeter a um teste rápido obrigatório com base em amostra. Aqueles que se recusarem podem ter a entrada negada. Em caso de positividade para o swab de entrada expressa – ou o swab provável a ser coletado antes de retornar à Itália – há um período de isolamento obrigatório para os viajantes com teste positivo e para seus contatos subsequentes.

Portugal

É necessário avançar na via verde e encher o Plf português antes da partida. Sem a faixa verde, o embarque só é permitido quando for apresentada evidência de resultado negativo de teste molecular realizado nas 72 horas anteriores ao embarque ou, alternativamente, teste de antígeno com resultado negativo realizado nas 48 horas anteriores ao embarque. Crianças menores de 12 anos estão isentas de fazer o teste. Para os Açores e Madeira, a partir dos 12 anos com apresentação de prova molecular – 72 horas antes do embarque – ou green card. Os passageiros podem fazer o teste gratuitamente na chegada e aguardar o resultado em isolamento preventivo (resultado disponível em 12-24 horas). A pesquisa deve ser preenchida com antecedência e está disponível em mysafeazores.com e madeirasafe.com

França

Os italianos podem entrar na França se tiverem sido vacinados: duas semanas após a segunda dose das vacinas Pfizer, Moderna e AstraZeneca; ou quatro semanas após a vacina Johnson & Johnson; Ou duas semanas após a primeira dose de uma vacina aprovada pela EMA para pessoas que se recuperaram de uma infecção anterior com Covid-19. Em caso de ausência total ou parcial de vacinação, os viajantes menores de 11 anos poderão ingressar por meio de teste molecular e teste de antígeno, com resultado negativo, realizado menos de 72 horas antes do embarque. Para as pessoas não vacinadas, a entrada na França será permitida apenas nas seguintes condições: a partir dos 11 anos, apresentação de teste molecular ou antigênico com resultado negativo, o qual é realizado o mais tardar 48 horas antes da partida; teste na chegada à França; Quarentena obrigatória por 10 dias. Vale lembrar também que na França, a partir de 9 de agosto, para restaurantes, trens e aviões, a via verde será obrigatória.

Alemanha

Quem entra de avião deve, antes de embarcar, ter a documentação que comprove que foi vacinado, curado ou que o exame médico é negativo. Esta obrigação não se aplica a menores de 6 anos. De acordo com a legislação alemã, as pessoas que concluíram um curso de tratamento preventivo por pelo menos 14 dias são consideradas vacinadas (se já foram infectadas com o vírus Covid, a primeira dose é suficiente) e aquelas que tiveram resultado positivo para um esfregaço para pelo menos 28 dias e não se recuperou mais de 6 meses antes disso. Para pessoas não vacinadas e não tratadas que chegam por via aérea, o esfregaço pode ser antigênico (rápido) ou molecular e deve ser realizado dentro de 48 horas antes da entrada (no caso do antígeno) ou dentro de 72 horas antes da entrada (no caso do antígeno) . de Pcr molecular). Qualquer pessoa que tenha viajado para a Itália e entrado na Alemanha por via terrestre não é obrigada a apresentar um teste negativo.

Malta

É necessária uma autorização verde de entrada na UE, que certifica que um curso de vacinação mínimo de 14 dias foi concluído. Aqueles que não possuem o certificado são obrigados a ficar em quarentena por 14 dias em um hotel designado pelas autoridades sanitárias maltesas com despesas de alimentação por conta do interessado. Pessoas que não podem ser vacinadas por motivos de saúde e crianças de 5 a 11 anos não precisam ter o passe verde, mas terão que apresentar um teste negativo feito nas últimas 72 horas. Crianças menores de 5 anos estão isentas da obrigação de passar no teste verde ou no teste negativo.

Para retornar à Itália da Espanha, Grécia, Portugal, França, Alemanha e Malta, é necessário apresentar o formulário PLF e Green Passage para vacinação com uma vacina reconhecida pela EMA ou um swab molecular ou antigênico feito nas 48 horas anteriores.

