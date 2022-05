Embargo de petróleo russo, o que está acontecendo agora na Itália? Dos preços (altos) ao estado de uma grande refinaria de Moscou na Sicília

A Itália depende Gás Russo, mas não seu país petróleo. Apenas 10% do petróleo bruto consumido na península é de origem russa com um total de 5,7 milhões de toneladas. Nosso principal fornecedor no momento éAzerbaijão (23%) seguido Líbia (18%) e Iraque (cerca de 15%). Então o primeiro ponto a se fazer é que com a proibição também não vai faltar diesel Gás. No passado, por exemplo, com a guerra da Líbia de 2011, a Itália conseguiu substituir rapidamente o então principal fornecedor (importamos 20% das necessidades de petróleo de Trípoli) por matérias-primas de outros países.

Petróleo, preço alto (mas não no nível mais alto)

O preço é diferente. Brent (óleo extraído em Europa) ultrapassou a marca de US$ 120 por barril (159 litros) da manhã. No entanto, é preciso dizer que este não é o preço mais alto registrado este ano. O pico ainda está em 8 de março (duas semanas após o início da guerra russo-ucraniana), quando atingiu US$ 130.

É razoável imaginar que os preços dos combustíveis voltarão a subir, mesmo que seja preciso dizer que o mercado de petróleo está acostumado a flutuações muito fortes e inesperadas. Por exemplo, um possível acordo sobre a energia nuclear iraniana pode mudar repentinamente o cenário.

problema da italia

O embargo representa outro grande problema para a Itália: em Priolo, na Sicília, há uma grande refinaria de propriedade da russa Lukoil que refina apenas petróleo russo. A empresa chama-se ISAB e trabalha muito nesta área para garantir um tráfego importante no porto do Priolo. Nos próximos dias, a intervenção do governo será definitivamente necessária para proteger o emprego.

O embargo petrolífero russo afeta principalmente a Alemanha, que até recentemente cobria 35% de suas necessidades de gasolina com petróleo bruto de Moscou, mas em abril essa participação já caiu para 12%. Um sinal de que o embargo do petróleo pode funcionar de forma relativamente rápida, reduzindo a receita da moeda forte e da máquina militar da Rússia em um tempo razoável.