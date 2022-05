Ucrânia: Erdogan para Putin está pronto para sediar Kyiv – Moscou – as Nações Unidas – a reunião global

Depois que os líderes europeus Mario o DragãoEmmanuel Macron e olaf SchulzA Turquia tentou novamente Recep Tayyip Erdogan Para tentar trazer Vladimir coloque dentro Para uma dica mais suave. Em primeiro lugar, suspender a proibição do trigo ucraniano preso nos portos com o perigo de apodrecer e depois – o objetivo mais difícil – convencer o presidente russo a abrir negociações diretas com Volodymyr. Zelenski E encontre pelo menos a sombra do acordo de cessar-fogo na Ucrânia. O presidente turco já havia tentado ontem, transmitindo um telefonema a três com ele como mediador, Putin e Zelensky. Uma proposta que o líder ucraniano disse estar pronta “para avaliar se o presidente da Federação Russa está pronta para participar”, mas foi imediatamente rejeitada pelo Kremlin, que aceitou a convocação, mas apenas com Erdogan. Quem, por sua vez, ouviu Zelensky separadamente. Reforçado por sua posição considerada mais moderada em Moscou do que a dos líderes ocidentais, Erdogan na entrevista de hoje relançou a proposta de mediação, oferecendo a Istambul um ponto de encontro entre Rússia, Ucrânia e Nações Unidas, e Turquia como fiador de uma possível possibilidade. Mecanismo de monitoramento, se as partes em conflito chegarem a um acordo sobre esta questão. As mesmas sugestões foram feitas no telefonema seguinte com o líder ucraniano. Erdogan falou da necessidade de “criar corredores seguros” para o transporte marítimo de produtos agrícolas em um telefonema com seu colega ucraniano Zelensky.

Enquanto isso, um Bruxelas Um acordo sobre o embargo de petróleo russo é necessário sob pressão do primeiro-ministro ucraniano, que mais uma vez disse em termos inequívocos que devemos agir rapidamente. Entre o quinto e o sexto pacote de sanções da UE contra Moscou, a Ucrânia sofreu “grandes danos, muitos ucranianos foram mortos e muitas crianças morreram”, alertou Zelensky. E de Bruxelas o Dragão Ele voltou a atacar Putin: “O risco de uma catástrofe alimentar é real: e se não houver solução, deve ficar claro que Putin é o responsável” e julgando o papel primordial de Kiev para a paz.

Agência ANSA READ Megaspider, o pesadelo de uma aranha gigante que pode penetrar unhas humanas “O confronto com Putin é necessário para resolver o problema dos grãos e da segurança alimentar. O risco de uma catástrofe alimentar é real: e se não houver solução, deve ficar claro que Putin é o responsável.” (Lidando)

mísseis americanos

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que os Estados Unidos não enviarão sistemas de mísseis (de alcance intermediário) para Kyiv que possam atingir o território russo. Nos últimos dias, a CNN informou que a Casa Branca estava preparando um novo pacote de ajuda militar que também incluiria sistemas de mísseis de médio/longo alcance. Trata-se do Multiple Launch Rocket System (MLRS) e High Mobility Artillery Rocket System, também conhecido como HIMARS, uma versão mais leve que a anterior, mas capaz de disparar o mesmo tipo de munição. Ambos os sistemas podem disparar rajadas de mísseis de até 300 km em alvos terrestres de veículos em movimento. Muito além dos obuses que foram fornecidos até agora, com um alcance máximo de 25 quilômetros, mísseis antitanque Javelin ou mísseis antiaéreos Stinger. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, considera “razoável” a decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de não fornecer à Ucrânia mísseis de médio alcance capazes de atingir a Rússia. Relatórios TASS. Medvedev acrescenta que, no caso de ataques às suas cidades, a Rússia atacará “centros de tomada de decisões criminais”, alguns dos quais “longe de Kyiv”.

Localização e armas italianas

E de acordo com o que a agência de notícias (ANSA) apurou, fontes de defesa descartam “a possibilidade de que as notícias do local destruído, que foi retransmitido em um vídeo para a mídia russa, continham materiais de origem italiana”. Referindo-se ao que foi relatado por agências russas, citando o Ministério da Defesa em Moscou, foi afirmado que as forças russas destruíram uma posição ucraniana “onde os nacionalistas instalaram artilharia (obuses) enviada da Itália”. De manhã, agências russas, citando o Ministério da Defesa em Moscou, relataram a destruição de um local ucraniano “onde os nacionalistas colocaram artilharia (obuses) enviadas da Itália”.

A situação no campo

Enquanto isso, a ofensiva russa continua no leste da Ucrânia. uma Um jornalista francês foi morto após um acidente de carro perto de Severodonetsk. O anúncio foi feito pelo governador regional de Lugansk, Serhiy Gaidai, conforme relatado pelo The Guardian. “Hoje, nosso veículo blindado de evacuação, disse Gayday, ia recolher 10 pessoas da área e eles acabaram sob fogo inimigo. Um estilhaço de granadas penetrou no veículo e um jornalista francês certificado recebeu um ferimento fatal no pescoço. Evacuação , um policial que estava em patrulhamento foi socorrido por um capacete.” De acordo com um tweet do Ukrainska Pravda, será Frédéric Leclerc Imhoff, jornalista do canal francês Bfm-tv. Uma foto de seu credenciamento de imprensa emitida pelo Ministério da Defesa da Ucrânia foi publicada por muitos usuários de mídia social, mas atualmente não há confirmações oficiais. O Ministro dos Negócios Estrangeiros francês está hoje em Kyiv Catarina Colonna. As forças russas avançaram em direção ao centro da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia: “Os russos estão avançando em direção ao centro da cidade. A luta continua e a situação é muito difícil”. O anúncio foi feito por Sergei Gaidai, chefe da região de Lugansk, no Telegram. “Os soldados russos mortos não foram levados, e o fedor de decomposição encheu a área”, acrescenta Gaidai. “Nossa principal prioridade é a libertação das regiões de Donetsk e Lugansk, que são reconhecidas pela Federação Russa como estados independentes. Nosso objetivo é claro – tirar o exército e os batalhões ucranianos dessas regiões”, disse o ministro das Relações Exteriores. O russo Sergey Lavrov em entrevista ao canal francês TFI, citando a CNN. Quando perguntado se a Rússia pretende anexar as terras do Donbass, Lavrov respondeu: “Isso não é anexação. Esta é uma operação militar solicitada pelas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk”.

pergunta do trigo

A Rússia roubou quase meio milhão de toneladas de trigo da Ucrânia e exportou ilegalmente por conta própria. O anúncio foi feito pelo vice-ministro de Política Agrícola e Alimentação Taras Vysotsky, informou um correspondente da Ukrinform. “Há evidências de todas as regiões temporariamente ocupadas: Cherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk e Kharkiv. O carregamento é transportado para a Rússia, principalmente de Kharkiv, Donetsk, Lugansk ou através da Crimeia”, disse Vysotsky. Os invasores inicialmente tentaram vender os grãos roubados ao Egito e ao Líbano, mas se recusaram a comprar.

Agência ANSA Kirill Strimosov, vice-chefe da Administração Civil Militar da região ucraniana atualmente administrada pela Rússia, disse à TASS que a região de Kherson começou a exportar grãos desde a última colheita para a Rússia. (Lidando)

Mais de 1,55 milhões de refugiados chegaram ao território da UE Das repúblicas de Donetsk e Lugansk (declaradas unilateralmente) da Ucrânia. Isso foi afirmado por uma fonte da lei, a agência de notícias russa TASS. “De acordo com os últimos relatórios, mais de 1.550.000 pessoas chegaram à Rússia da Ucrânia e das repúblicas de Donbas, incluindo mais de 254.000 crianças”, disse a fonte, acrescentando que a maioria das pessoas veio das repúblicas. Donetsk e Lugansk.