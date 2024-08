Irã e Houthis sim à trégua para restaurar petroleiros no Mar Vermelho – notícias de última hora

Os Houthis concordaram com uma “trégua temporária” para permitir a recuperação do petroleiro grego Sonion, que foi bombardeado pelos mesmos rebeldes iemenitas na semana passada, evitando assim um potencial desastre ambiental no Mar Vermelho: foi o que anunciou a missão iraniana para as Nações Unidas.





O navio Sonion foi bombardeado em 21 de agosto na cidade portuária de Hodeidah, controlada pelos rebeldes. Os Houthis, apoiados pelo Irão, disseram que atacaram o navio com drones e mísseis. A agência britânica de segurança marítima Octo, liderada pela Marinha Real, relatou três incêndios a bordo do navio, que transporta 150 mil toneladas de petróleo bruto.





Segundo a missão iraniana nas Nações Unidas, “várias partes” pediram aos Houthis “uma trégua temporária para permitir a entrada de rebocadores e navios de resgate na área” onde o petroleiro está localizado. “Devido a preocupações humanitárias e ambientais, Ansar Allah (outro nome para os rebeldes Houthi, editor) aceitou este pedido”, lemos num comunicado.





Mas a missão acrescentou: “A falha na prestação de assistência e na prevenção do derrame de petróleo no Mar Negro está relacionada com a negligência de alguns países e não com preocupações sobre o risco de serem alvos”.





A tripulação do Sunyon, 23 filipinos e dois russos, foi resgatada por um navio pertencente à missão Aspids da União Europeia.



