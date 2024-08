Durov em tribunal após o fim do período sob custódia policial e possibilidade de ser indiciado – Europa

O fundador do Telegram, Pavel Durov, foi libertado pela polícia após o fim de sua detenção esta noite e foi transferido à tarde para um tribunal de Paris à luz de uma possível acusação: foi o que a Agence France-Presse apurou de uma fonte próxima ao caso .

As autoridades francesas emitiram mandados de prisão em março para o CEO do Telegram, Pavel Durov, e seu irmão, o cofundador Nikolai, de acordo com um documento administrativo francês visto exclusivamente pelo Politico.eu.

O documento indica que a investigação secreta francesa sobre o Telegram é mais ampla e começou meses antes do que se sabia anteriormente.

O caso gira em torno Telegram recusou-se a cooperar com uma investigação policial francesa sobre abuso sexual infantil.

O caso gira em torno Telegram recusou-se a cooperar com uma investigação policial francesa sobre abuso sexual infantil.

RIA Novosti, até agora apenas Pavel Durov está sob investigação na França



A RIA Novosti escreveu que soube por uma fonte do Ministério Público de Paris que Pavel Durov é o único atualmente sob investigação na investigação do Telegram. A notícia da agência russa surge na sequência da publicação do Politico.ue de que o irmão de Pavel, Nikolai Durov, também foi alvo de um mandado de detenção da justiça francesa desde março passado.

Wall Street Journal: Macron pediu a Durov para mudar a sede do Telegram para Paris



Num almoço em 2018, o presidente francês Emmanuel Macron apelou a Pavel Durov para transferir o Telegram para Paris, mas o empresário russo recusou. Foi o que escreveu o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com as discussões. Uma pessoa disse que Macron considerou conceder-lhe a cidadania francesa. Ainda segundo o Wall Street Journal, em 2017, aeronaves 007 francesas atacaram Durov em uma operação conjunta com os Emirados Árabes Unidos que hackeou seu iPhone. A segurança francesa estava preocupada com o fato de o ISIS usar o Telegram para planejar ataques.

