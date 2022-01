Riad liberta Princesa Basma, que está detida há três anos sem motivo – Corriere.it

A partir de Monica Ricci Sargentini

Filha mais nova do ex-rei Saud, ela criticou o príncipe herdeiro bin Salman. Como empresário e ativista, escrevi artigos críticos sobre as condições de vida dos sauditas, especialmente das mulheres

Princesa saudita finalmente libertada Basma bint Saud al Saud, o mais novo dos 115 filhos do rei Saud que foram destituídos do trono no mesmo ano em que ele nasceu, em 1964. E a mulher foi presa em 2019 com sua filha, Suhoud Al-Sharif A caminho da Suíça, onde fará tratamento médico. Nenhuma acusação específica foi feita contra ele, mas muitos interpretam sua prisão como mais um ataque a um membro da família real, disse o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman (MBs). Ele queria torná-lo cada vez mais marginal.