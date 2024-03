“O exército israelense nega a renúncia do seu porta-voz Hagari” – Asharq Al-Awsat

O exército israelense negou relatos sobre a renúncia do porta-voz das FDI, Daniel Hagari, chamando-os de “falso”. A Al Jazeera relatou isso em , escreve a mídia árabe, corrigindo uma de suas reportagens da noite em que foi noticiada pelo Canal 14 de Israel.

ANSA ANSA Mídia: Israel mata sobrinho do líder do Hezbollah – Notícias – Ansa.it Um drone atingiu um carro na estrada no sábado no sul do Líbano (ANSA)

A agência de notícias palestina Wafa disse que pelo menos 12 pessoas foram mortas em um ataque aéreo israelense que atingiu uma casa no bairro na noite passada. Campo de refugiados de Nuseirat, Faixa Central de Gaza.

Ao mesmo tempo, pelo menos seis palestinos foram mortos e vários outros ficaram feridos num dos incidentes. Um novo ataque aéreo israelense teve como alvo um edifício residencial hoje A leste de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza. O anúncio foi feito pela Al Jazeera Árabe.

Durante a noite, outras sete pessoas foram mortas em outro atentado a bomba ao norte da cidade palestina. o O número de mortos na Faixa desde 7 de outubroO número de mortos chegou a pelo menos 30.410 e mais de 71.700 feridos, segundo o Ministério da Saúde palestino administrado pelo Hamas.

Isto foi feito pelos mediadores do Egito, Catar, Estados Unidos e enviados do Hamas “Progresso tangível” para alcançar uma trégua Em Gaza, vários meios de comunicação egípcios, incluindo o Canal oficial do Cairo, relataram. As negociações foram retomadas no Cairo pelo segundo dia, mas os delegados israelenses ainda não chegaram. Uma trégua de 6 semanas e a libertação dos reféns israelitas em Gaza estão em cima da mesa.

ANSA ANSA A trégua em Gaza diminui e Israel abandona as negociações – Asharq Al-Awsat – Ansa.it Mídia: Uma onda de demissões entre porta-vozes do exército israelense. Ataques noturnos na Faixa: mais 25 mortos (ANSA)

Reprodução © Direitos Autorais ANSA