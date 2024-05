Noite da Cidade da Ciência será inaugurada em 18 de maio por ocasião do “Dia da Astronomia”

Por ocasião do Dia Mundial da Astronomia, sábado, 18 de maio, um novo evento na Via Láctea aguarda todos os visitantes apaixonados pela astronomia e muito mais…

Marcação Dia Mundial da AstronomiaSábado, 18 de maio, nova data na Via Láctea aguardada por todos os visitantes apaixonados por astronomia e muito mais, em Planetário Città della ScienzaAberto à noite.

Será possível ver constelações, estrelas e planetas na noite sem fim Bem como nebulosas incríveis. Resumindo, todos os fenômenos do universo com as últimas imagens emocionantes vindas do Telescópio Espacial James Webb. A noite no museu começará com boas-vindas ao museu, DJ set e deliciosos petiscos acompanhados por Polifemo eenomageria flegria.

Seguido de uma experiência imersiva no planetário com apresentação musical, harpa elétrica e voz de Rossella Di Falco. A noite terminará com magiaObservação direta em telescópios estelares E outros corpos celestes apaixonados pela astronomia. Por fim, observação direta de estrelas e outros corpos celestes através de telescópios com Passione Astronomia.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

a manhã