Infecções hospitalares e resistência aos antibióticos: 430.000 casos anualmente em Itália, entre os países com as taxas de infecção mais elevadas

Itália está entre os países com piores dados Infecções “relacionadas aos cuidados de saúde”.. Causada por bactérias multirresistentes a antibióticos, há pelo menos 430 mil casos e 11 mil causas Mortes o ano. Dada a incidência de infeções – uma das mais elevadas da Europa, com 8,2 pessoas com uma infeção associada aos cuidados de saúde por cada 100 pacientes hospitalizados (dados do último relatório do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças) – a plataforma foi criada Receba consultas remotamente. Os departamentos de doenças infecciosas estão localizados apenas em 30% Dos hospitais.

Situação italiana – “A situação italiana das infecções associadas aos cuidados de saúde faz com que… necessário Em nota, destacou a adequação das diretrizes para o tratamento com antibióticos e sua rápida implementação para proteger a saúde dos pacientes Massimo Andreonidiretor científico da Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais (Simita). Para resolver especificamente esta situação, a plataforma de TI, Teleconsulta síncrona sobre infecções (CADIS), que permitirá melhorias significativas na proteção da saúde e sobrevivência dos pacientes. Andreoni destaca ainda que “na Itália existem muito poucos estabelecimentos de saúde equipados com unidade operacional de doenças infecciosas”.

Implementar monitoramento remoto – Muitas estruturas decidem estipular um acordo para consultas de doenças infecciosas, mas, mesmo neste caso, as opções são poucas e não são as ideais: transferência do paciente para a estrutura do especialista em doenças infecciosas ou consulta remota, o que normalmente é feito Meios de comunicação inadequadosComo e-mail e WhatsApp, sem levar em conta o compartilhamento de dados sensíveis.

A plataforma CADIS pode ser a solução para o problema da elevada procura de assistência que, na maioria dos casos, permanece Não satisfeito. Na verdade, a consulta remota síncrona sobre infecções foi projetada para apoiar instalações de saúde e profissionais da área médica em todo o mundo. Diagnóstico, prescrição e tratamento Infecções hospitalares, com planejamento e consulta em tempo real. A plataforma gerencia todo o fluxo, desde o pedido até o resultado da consulta. Podem ocorrer interações entre o especialista em doenças infecciosas com profissionais de saúde e pacientes Em sincronia e em tempo real via vídeo e áudio, permitindo também o compartilhamento de documentos clínicos e de saúde Respeite a privacidade. A plataforma também permite Assistindo À distância dos parâmetros clínicos via Sensores vestíveis.