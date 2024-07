Ciência, pesquisadores do Brasil e da África do Sul estão em Piacenza para estudar o genoma

Pode-se respirar o ar internacional nas salas da Universidade Católica que nos últimos dias acolheu o primeiro laboratório de investigação de nível europeu em Pangenoma animal.

São 23 pesquisadores participantes da nova Escola de Verão sobre Construção e Uso do Genoma. Uma grande oportunidade para Piacenza e para todo o campo científico, que – segundo Paolo Agimoni Marsan, Professor de Melhoramento Genético Animal da Faculdade de Ciências Agrárias, Alimentares e Ambientais – “graças a estes estudos poderá dar um desses saltos na qualidade que tanto acontece no campo da pesquisa.”

O que é o pangenoma?

Um grande grupo de genes encontrados no núcleo de cada célula. “Pagenome significa genoma completo e global – explica o professor Paolo Agmoni Marsan –. Um pangenoma representa o genoma de uma espécie em sua totalidade com todas as variações que isso acarreta. “Vamos estudar essa variação para tentar identificar genes que sejam benéficos do ponto de vista de impacto econômico, de sustentabilidade e de impacto ambiental”.

“Podemos usar marcadores para estudar doenças genéticas em animais, novas variantes também podem estar ligadas a características de importância económica, como a adaptação às alterações climáticas ou a resistência a doenças. Isto permite-nos selecionar os melhores animais”, sublinha o professor. , enquanto atrás dele está um grupo de pesquisadores da África do Sul e do Brasil e de várias outras partes do mundo trabalhando juntos na sede da Gasparini.