Hospital Infantil Nebius e Papa Giovanni estão unidos

O momento da assinatura do acordo de neurocirurgia: Francesco Locati e Toulia Vecchi Foi assinado nos escritórios na terça-feira, 23 de julho Acordo entre a administração do Hospital Papa Giovanni XXIII visa apoiar a atividade de investigação da Unidade de Neurocirurgia Dirigido por Luigi Lanterna. Nepios disponibiliza uma contribuição financeira para o hospital destinar Gerente de dados, que criará um registro neurocirúrgico Doenças cerebrovasculares, tumores e traumas, com o objetivo de contribuir para a investigação em doenças neurocirúrgicas, especialmente em crianças, incluindo doenças vasculares raras do cérebro como “Moya Moya”, para as quais o Hospital de Bérgamo é uma referência nacional e europeia.

“A Associação Nebius, no cumprimento do seu objetivo dedicado à infância, quis abrir o campo da investigação, através do projeto acima descrito, que permitirá ativar uma cooperação participativa e ativa com empresas hospitalares nacionais e internacionais.” Anunciar Tulia Vicichefe de Nebius Onlus.

Projeto prisão

Renovação do acordo para os próximos dois anos do projeto “Mediação Prisional”. Quando o prisioneiro é pai. “Nutrir relacionamentos dentro e fora da prisão”, para melhorar Apoiar os pais e manter o relacionamento entre a criança e os pais durante a detenção Promover a responsabilidade parental dos reclusos. Os primeiros dois anos do projeto, que termina em agosto, permitiram à Psicologia, dirigida por Maria Simonetta Spada, e ligada à Administração Social e de Saúde, criar um projeto inovador. Esta atividade foi possível graças à sinergia entre os profissionais de saúde prisional, o Instituto Prisional, os reclusos e seus familiares. obrigado pelo Na presença dos psicólogos do projeto Paolo Scotti e Silvia Gherardi, 98 usuários foram cadastrados no projetoNum total de 226 entrevistas individuais e em grupo. As instalações do Cbf – Centro da Criança e da Família são disponibilizadas aos reclusos como medida alternativa ou em licença dos seus filhos, centro gerido em cooperação entre Nebbius e o Papa Assistente João XXIII e considerado único na região da Lombardia. Por intervenções qualificadas sobre violência e abuso infantil e em geral sobre famílias em crise. READ Por que você não come frango todos os dias: isso acontece sem o seu conhecimento

«Nos próximos dois anos estaremos mais uma vez ao lado do Papa João XXIII no apoio à parentalidade na prisão – confirmou Tullia Vicki -. Recentemente, para torná-lo o mais acolhedor possível, mobilámos as salas designadas pela prisão para conversas entre reclusos e seus filhos. Gostaria de agradecer ao Presídio de Bérgamo, na pessoa da ex-diretora Teresa MazzottaPela sua crença neste projecto e pelo incentivo a uma comunicação valiosa entre várias figuras que trabalham dentro da prisão, como professores e funcionários da polícia prisional, e fora da prisão, como redes sociais de protecção infantil e serviços nos municípios.. Colocaremos à disposição da nova diretora, Dra. Antonina D’Onofrio“Com o mesmo espírito de cooperação que demonstramos nos últimos dois anos”.