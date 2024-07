A ciência por trás das subidas mais difíceis do Tour de France de 2024

o Volta à França 2024 Promete ser um evento excepcional, com um roteiro inovador a partir de Florençaem Itáliae termina em Legal – bomem França. Esta edição caracteriza-se pela ausência do acesso tradicional Parisdevido à sincronização com i jogos Olímpicos. A corrida percorrerá uma variedade de terrenos em ,, monge E São Marinocom desafios difíceis em ApeninosNo Pirenéus está dentro Bloco do meio. Entre as principais etapas, a cansativa subida rumo Sem punnet E a Coronel de TurignyA etapa final é um contra-relógio individual de a.

Ao longo de três semanas, os ciclistas puderam Volta à França Eles passarão por florestas, vinhedos, colinas e passagens íngremes nas montanhas. A prova de ciclismo de 21 etapas terá início, passando por sete regiões, tocando e terminando também no sul da França. Pela primeira vez em seus 111 anos de história a corrida não terminará na cidade-sede de e Jogos Paraolímpicos de 2024.

Numa prova conhecida pela subida constante, os concorrentes vão defrontar-se em 2024, ou seja. Nas etapas 19 e 20, a pista sobe e desce Alpes Marítimos Francês na parte ocidental da cordilheira. Foto abaixo, que ele conseguiuÓleos-2 sobre Landsat 9 Em 11 de julho de 2023, mostra o contexto dessas fases, que representam um total de 10 mil metros de desnível. Imagem Landsat Coberto com dados digitais de elevação de SRTM Para dar uma ideia do terreno.

Na etapa 19, os ciclistas realizarão duas subidas classificadas como Outra categoriaOu “fora de classificação”. Uma destas subidas, demasiado longa e íngreme para caber nas categorias de dificuldade tradicionais da corrida, culmina perto do cume, na estrada pavimentada mais alta de França e no ponto mais alto com 2.802 metros.

A etapa 20, que começa e termina perto do nível do mar, a 1.678 metros, atravessa vários passos de montanha, incluindo. Dezenas de curvas apertadas e apertadas deste percurso foram protagonistas das edições anteriores do passeio, bem como Rali de Monte Carlo.