Vesuvius Film Festival, sucesso da terceira edição na Città della Scienza

Sucesso na Cidade da Ciência na 3ª edição do Vesuvius Film Festival idealizado por Giovanna Damudio e organizado pela Associação Arteggiando.

A atriz Otavia Fusco, viúva do realizador Pasquale Squitteri a quem a edição de 2022 é dedicada, foi a madrinha, e o objetivo específico do evento foi transmitir questões sociais através da cinematografia promovendo uma competição de curtas-metragens.

O tema proposto este ano foi a solidão e o mal-estar dos jovens. Discriminação étnica e social. A competição propôs quatro categorias: a categoria júnior, na qual participam escolas de ensino fundamental e médio. a categoria superior em que participam academias e universidades; A categoria dos cineastas e a categoria das dioceses e sociedades culturais. Entre os curtas-metragens premiados, dentre mais de 40 filmes selecionados, foi premiado com o “Mela Annurca” na categoria Sociedades e Congregações; O município de Nápoles e o prefeito foram premiados em primeiro lugar pelo trabalho nas mídias sociais apresentado por Lucia Cassino, que às vezes ganhou um prêmio pelo curta-metragem “Sinto muito, mas isso está fechado”; Para Universidades e Academias, Irmã Ursula Benincasa recebeu o prêmio “Desaparecido” de Alessandra Dinello, escultora e designer dos prêmios concedidos; O prêmio foi então para Giuseppe Sella, o fiador de invalidez.

Outros curtas e personagens devidos foram premiados: “Não vamos deixar você em paz” quando intimidados; a admissão de fora da competição de Antonio Sarnelli; a atriz e diretora Cinzia Mirabella que fez um de seus monólogos; Seguiu-se o prêmio pelo curta-metragem “Gotham cap 1”; Outros prêmios para personalidades destacadas no papel do setor social como Roberto Esposito pelo compromisso com a segurança dos cidadãos; um prémio a Francesca Marisca por transmitir na música clássica um compromisso com valores elevados como as questões sociais e o respeito pelas tradições artísticas; Andrea Angela sobre suas atividades com o setor juvenil da Juventus Stabia. O curta-metragem “O GPS da Juventude está cheio de significados”; Gino Gimarino e Otavia Fusco premiaram-se pelos méritos de transmitir cultura; Entre outros curtas-metragens premiados, ele adorou “A cena con delivery”; E, finalmente, o professor Nino Fortunato da Escola Piscopo de Arzano. Em suma, muitos contribuíram para fazer algo importante para dar aos jovens uma razão para aprimorar suas habilidades e escapar do mal da vida chamado solidão. Durante o evento, foi exibido um vídeo do grupo Arianova (o vídeo “Fummo nero”, filmado no Giacomo di Qualiano, dirigido por Antonio Cafiero). Fabrizia Salvia (Prêmio Nacional Mercadante, 1º lugar como tradutor para Mino Reitano “L’quietudine”); Antonio Sarnelli, Barítono / Natasha Apollinsky; atriz e cantora Anna Capasso que apresentou sua nova música “L’estate about us” (muito popular e girando na maioria das rádios italianas), Sid Tamura Romeo Barbaro e depois Francesca Marisca, Jenny Nognese e Cinzia Mirabella.

Academias de classe universitária

GPS (Ponto)

Universidade Partenope (Prof. Sa Marisa Ivaroni)

Primeiro: mensagem

Francesca Speciale (Mestre Cinema Irmã Orsola Prof. Sergio Scoppetta)

Segundo: esperança

Academia de Belas Artes (Professor Palumbo)

Terceiro: O jogo te dá liberdade

Academia de Belas Artes (Professor Palumbo)

Associações de classe e babás

Primeiro: Milanorca

Centro de dia multifuncional Opera Don Guanilla

Segundo: Já chega

JPro / Mapasta

Terceiro: No meio das terras

Associação Cultural de Cinema de Roswell

categoria de cineasta

Pesquisar nos Estados Unidos (Spot)

gerente Annalisa

Primeiro: jantar com entrega

Cinzia Loveredoo

Dois: Natal

Cinzia Loveredoo

Terceiro: eu sou ADA

Cinzia Loveredoo

Terceiro: Migração em direção ao sol

Eduardo Trenchez

Categoria de escola de primeiro e segundo grau do ensino médio

A primeira secundária: o valor do trabalho

IC “Falcone e Borsellino” (Pietramelara)

Professora Pasqualina Silito

Primeiro Secundário Segundo °: Gutem

Escola Secundária Científica “Leonardi Da Vinci” (Trentola Ducenta) Professor Alfredo Ruffo

Secundário secundário secundário: ITERATE

Escola Secundária Galileu Galilei (Pedemonte Matese)

Professor Luca Matrosinc

A violência causa violência secundária °:

ITIS Don Geremia Piscopo (Arzano)

Professor Rino Fortunato

Premiado fora da competição:

1) Desculpe, mas está fechado – Enzo Karu

2) O Prisioneiro – Leonardo Bonetti

3) Não te deixaremos em paz – DAVID GUIDA

Prêmio do Júri Popular de Nápoles: Projeto Escolar – IIS DON GEREMIA PISCOPO, Arzano.

Prêmio do Júri Popular Ercolano: Juntos para Salvar o Mundo – ESTALAGEM DE EMMAUS

Prêmio Arte e Cultura: Victor Il Dandy – Antonio Sarnelli de Silva, Cosmo de Mille