“Teoria do Todo”: Programa de Física e Ciências da Mulher de Gabriella Grayson

, físico nuclear, escritor e dramaturgo, falará sobre a relação entreem um “Em sua primeira transmissão pela televisão, a programação está marcada para hoje à noite, segunda-feira, 18 de outubro às 21h10 no laF (Sky135, sob demanda na Sky e Sky Go e transmitido no Now). Em cada um dos oito episódios, Grayson explorará um campo diferente da ciência, da física à biologia, da medicina à química, começando com a história de um grande cientista do passado. Na verdade, em uma viagem do norte ao sul da Itália, as histórias dos grandes pioneiros das ciências mundiais da o passado será contado e entrelaçado, a partir deumaDaruma, com seus atuais herdeiros trabalhando para fortalecer nosso país com suas descobertas, trabalhando nos mais prestigiosos institutos nacionais e internacionais.Entre os proponentes está o cientista do clima, que combate a poluição atmosférica para o CNR em Bolonha; FísicaNa vanguarda das novas fronteiras da oncologia na CNAO em Pavia;, Química na Universidade de Trieste, envolvida no desenvolvimento de energias renováveis ​​e economia circular através do uso de novos materiais sustentáveis ​​para o Grupo Italiano de Coordenação Nacional de Bioeconomia da Presidência do Conselho de Ministros;, Professora de Astronomia e Astrofísica da Universidade Federico II e Pesquisadora do INFN (Instituto Nacional de Física Nuclear), por sua participação em uma pesquisa revolucionária que resultou na primeira imagem de um buraco negro;, excelência internacional no estudo de neutrinos e a primeira mulher diretora do laboratório subterrâneo Gran Sasso do INFN, o maior do mundo, com uma equipe de mais de mil cientistas de trinta países;, um físico do INFN em Gênova, que está envolvido no prestigioso CERN em Genebra, no projeto Atlas que retrata colisões entre partículas; biólogo marinhoChefe de Pesquisa do CSR – Pesquisa do Santuário de Cetáceos de Sanremo; E finalmente, o mundo dos vulcões, pesquisador do INGV Etneo Observatory em Catania. Oito mulheres, oito acadêmicas e oito franquias italianas contribuem com seu trabalho e ideias para construir o futuro, recriando por meio de suas histórias uma emocionante história sem estereótipos.“Em um período como o que estamos passando, é fundamental contar essa história – conta Gabriella Grayson à Ansa – estamos em um ponto de inflexão crucial, as mulheres na ciência estão passando por uma faseEssa consciência deve ser um bom presságio para as novas gerações. A narrativa que emerge do programa é uma abordagem ao futuro que verá as mulheres consideradas um mérito em todas as disciplinas do conhecimento humano. Mas, para chegar lá, é necessário um caminho que, historicamente, foi repleto de obstáculos na ciência. Hoje não pode mais ser assim. É por isso que senti a necessidade de aprender sobre os cientistas de hoje que revolucionaram o mundo. ”Mulheres e ciência, então. Uma mistura que ainda é influenciada por uma grande história até hoje: O caminho para a igualdade de gênero ainda é longo, como na Itália,de mulheres trabalhando emDesfoqueDos alunos matriculados em. No entanto, apesar disso, há mulheres que estão revolucionando o mundo da ciência e que, por meio de suas pesquisas, traçam uma nova história para a posteridade. As mulheres, cada vez mais numerosas, que veremos e encontraremos esta noite e nos dias que virão.

