Influenza: a nova vacina baseada em células mais eficaz

(ANSA) – SYDNEY, 18 out – Um novo método de produção de vacinas contra influenza a partir de cultura de células oferece vantagens significativas em relação ao método à base de ovo, que está em uso há meio século. Uma pesquisa internacional liderada pelo Doherty Institute em Melbourne indica que ele pode fornecer maior proteção para crianças e pode substituir a proteção tradicional.

O estudo, publicado no New England Journal of Medicine, coletou dados de mais de 4.500 participantes em oito países em três temporadas de gripe, concluindo que a vacina quadrivalente contra a gripe baseada em cultura celular demonstrou uma taxa de “eficácia absoluta” de 55%. Em crianças com apenas dois anos de idade, os tempos de produção também melhoraram significativamente.

O líder de pesquisa Terry Nolan, do Grupo de Pesquisa de Vacinas e Imunizações do Doherty e palestrante da Universidade de Melbourne, escreve que a fórmula à base de ovo tem sido um esteio na produção de vacinas contra influenza por décadas, mas mostra limitações importantes.

“Nos últimos anos, tornou-se claro que a cultura à base de ovo para a produção de vacinas pode não ser eficaz para a cepa específica que ela deve visar na circulação. A cultura à base de células é mais eficiente em termos de rendimento e capacidade de construção. É inevitável que todas as futuras vacinas contra a gripe serão produzidas da maneira mais moderna. ” Ao contrário da Covid, que pode ser infectada e transmitida por crianças, mas de forma limitada, no caso da gripe, as crianças são os candidatos dominantes.

Eles compartilham isso muito rapidamente entre si e, em seguida, infectam adultos, explica Nolan. (Lidando).