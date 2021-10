Aplicar ciência ao diploma de negócios

Há pouco mais de uma década, Isabella Castiglioni, professora de física aplicada na Universidade de Milan-Bicocca, na Itália, bateu em uma parede. Ele queria traduzir os resultados de sua pesquisa em benefícios sociais, mas “não pude porque não tinha as habilidades certas”.

Na época, ele chefiava um laboratório de pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa, CNR, voltado para imagens médicas. Mas seu sonho era levar suas descobertas científicas além dos jornais e da academia e usá-las para criar produtos e serviços para ajudar médicos e pacientes.

Assim, em 2010, Castiglioni “voltou à escola, mas do outro lado da cadeira” e se inscreveu em um MBA Executivo na Bocconi University Em milão.

Ele diz que o curso foi “a experiência mais difícil da minha vida”. Isso se deve em parte ao seu equilíbrio entre trabalho e estudo e por ser mãe de duas filhas, com idades entre 10 e 15 anos. Castiglioni assiste às aulas três noites durante a semana e depois se levanta às cinco da manhã nos fins de semana para concluir seus cursos diante do despertar de sua família.

A primeira lição que aprendi com o EMBA é não falar muito sobre isso. Embora a professora quisesse conversar com seu marido, filhos e amigos sobre o programa, eles não compartilhavam de seu entusiasmo. Em vez disso, eles precisavam ver que era “a coisa mais importante para você”, diz ele, o que significa restringir seu desejo de discutir a experiência com eles.

Outro desafio era que a formação e a experiência profissional de Castiglioni eram diferentes da abordagem do curso. “Eu era um cientista”, diz ele, acrescentando que sempre deu tempo para focar exclusivamente em alcançar excelentes resultados. No entanto, havia uma “atitude completamente diferente” e um ritmo em torno do EMBA. Tratava-se de “como lidar com erros e riscos de maneira muito rápida”, diz ele.

Como resultado dessa gravidade, atingi Castiglioni no final do curso. “naquela hora [on the EMBA]Tudo tem um ritmo diferente, diz ele. Mas quando ele terminou, ele sentiu que grande parte da vida fora do trabalho era “um pouco plana” e “chata”, e ele achou difícil se concentrar no lazer e nas férias quando seu trabalho parecia muito excitante. Felizmente, ele acrescenta: “Encontrei o equilíbrio com pouco tempo”.

“Você expressou esse sentimento para mim [executive] Ele disse que era muito popular no começo, uma vez que acabou, mas depois de um ou dois anos, tudo muda e fica normal [again]. “

Mas Castiglioni já estava procurando uma maneira de canalizar sua energia, na forma de um “aplicativo matador” para trazê-lo ao mercado. “Comecei a fazer o meu melhor [postgraduate and research] alunos para encontrar uma solução que aplique nossas habilidades de inteligência artificial para imagens médicas. ”

Alerta precoce: exames de ressonância magnética podem ser analisados ​​usando inteligência artificial para ajudar a detectar os primeiros sinais da doença de Alzheimer © Andrew Brookes / Getty Images

A doença de Alzheimer foi sua primeira parada. Ele mostra que uma ressonância magnética do cérebro tem potencial para encontrar os primeiros sinais da doença de Alzheimer, mas os radiologistas precisam olhar para muitos pontos da imagem e isso significa processar os dados. Em 2018, a equipe de Castiglioni treinou e testou um sistema de inteligência artificial que poderia analisar exames de ressonância magnética para detectar os primeiros sinais da doença de Alzheimer em minutos e, em seguida, fornecer um diagnóstico. Ele diz que o sistema era 85 por cento preciso, conforme determinado pelo acompanhamento subsequente do paciente.

Naquele mesmo ano, Castiglioni e um de seus alunos, Christian Salvatore, co-fundaram a DeepTrace Technologies, uma afiliada da Escola de Estudos Avançados de Pavia, na Itália. “Treinamos ferramentas com base nos dados clínicos dos pacientes e desenvolvemos modelos preditivos que podem diagnosticar, prever e prever a resposta ao tratamento para cada indivíduo”, diz ele.

Em janeiro de 2020, a empresa garantiu € 1,7 milhões em financiamento inicial do fundo de investimento Progress Tech Transfer. Atualmente, dois produtos DeepTrace levam a marca europeia CE para saúde e segurança: Trace4AD, que usa inteligência artificial em exames de ressonância magnética para prever o risco de doença de Alzheimer; e Trace4OC, que também usa inteligência artificial para analisar imagens de ultrassom para prever o risco de câncer de ovário.

Curriculum vitae De 2019 até hoje Professor de Física Aplicada da Universidade de Milão Bicocca De 2019 até hoje Presidente Honorário e Consultor Científico, DeepTrace Technologies De 2019 até hoje Bolsista de pesquisa, National Research Council (CNR / National Research Council) 1997-2019 Pesquisador, CNR

A DeepTrace tem outros produtos em seu portfólio, incluindo um que detecta remotamente plástico nos oceanos usando imagens de drones e outro que aplica inteligência artificial à análise infravermelha ou de raios-X de obras de arte antigas. E de acordo com Castiglioni, mais 10 estão em andamento.

O EMBA forneceu lições valiosas em economia, finanças, planos de negócios e orçamentos, sustentabilidade e capital de giro, diz ele. “É o melhor MBA porque você chega em casa e de manhã pode trabalhar o que aprendeu no semestre”, acrescenta.

Além das habilidades técnicas, Castiglioni credita o direcionamento de suas habilidades pessoais para o curso.

“Durante o MBA, havia muita atividade em grupo e meus colegas estavam me julgando”, diz ele. “Percebi que não estou aberto para ouvir os outros e não estou aberto para pensar sobre seus pensamentos ou resultados … então, passei muito tempo aprimorando minhas habilidades pessoais.”

Trabalhando com seu mentor no curso, Castiglioni compartilhou um questionário anônimo com colegas, pesquisadores e alunos de pós-graduação para avaliar suas habilidades interpessoais. Ele diz que os primeiros resultados foram “fantásticos”. Isso vem em parte da gestão do laboratório, “porque quando você quer obter excelentes resultados científicos, você é muito rigoroso”, o que significa pedir muito aos alunos.

Desde então, ele aprendeu a “trabalhar confortavelmente”, diz ele, e o fez na DeepTrace, onde agora é presidente emérito e consultor científico, enquanto Salvatore é o CEO.

Isso não significa que Castiglioni está desacelerando. Ela diz que existe um plano de ação para expandir o DeepTrace para a Europa, Estados Unidos e Ásia nos próximos cinco anos. Ela se manteve ocupada na empresa, bem como em seus empregos como professora e cientista: a união de funções, diz ela, se encaixa perfeitamente. Na verdade, seu conselho para qualquer pessoa que esteja considerando estudar para um MBA Executivo é persegui-lo com uma “atitude emocional e assertiva”.

Mas apesar da “velocidade” que testei no programa, Castiglioni soa como um aviso sobre pressa. Para obter o máximo do EMBA, diz ele, “você precisa fazer isso no momento certo da carreira, não muito cedo”.