Bebe Vio apresenta suas próteses

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters e atualizações ao vivo.

Amputação das pernas e braços após cirurgia para diagnóstico incorreto de câncer. O novo nascimento se deve à ajuda de Bebe Vio, que a ajudou a encontrar a melhor prótese para ela e lhe deu apoio psicológico e, agora, a operação. incrível história de Ana Leonori46 anos, de Terni, mãe de dois filhos que hoje, depois de quatro anos, enfrentam uma prova épica.

«Tive que reviver o meu calvário, fazer uma visita perante cerca de quinze especialistas. Tudo isso está pendente de minha reparação pelos danos que sofri. O que me dói é que o hospital da minha cidade de Terni nem me chamou para me visitar durante todos esses anos “. Leonori acaba de voltar do exame médico ordenado pelo tribunal civil como parte da avaliação técnica preventiva. O comissão de especialistas terá que falar sobre os danos sofridos por Anna, que por um ano, graças ao conselho do protagonista Baby Vieux, ela usa a nova geração de próteses compradas graças a muitas pessoas boas. Para a provação que levou Anna a perder as pernas e os braços, o hospital “Santa Maria” em Terni e o hospital Regina Elena em Roma e o Hospital Romagna Ausl. de dois filhos, de 13 e 17 anos, ao local que ela atendeu. Um procedimento malsucedido, a ponto de Abbate e sua colega, Simona Leonelli, serem obrigados a recorrer à Justiça Cível.

“Próteses caras compradas graças à angariação de fundos de associações voluntárias e privadas mudaram a minha vida – diz Anna. Tenho plena consciência de que nunca mais terei autonomia, mas devolveram-me um mínimo de dignidade na vida quotidiana. A vida quotidiana consiste em muitas coisas, algumas das quais nunca mais poderei fazer sozinha, outras graças a próteses, sim. O problema é que elas estão se deteriorando e só têm garantia de 2 anos. A necessidade de compensar o que sofri não é um capricho. Vivo todos os dias com a preocupação de que uma peça possa se soltar, ela quebre, o que poderia me forçar a voltar para uma cadeira de rodas. A provação começou em 2014, quando Anna recebeu o terrível diagnóstico, de um tumor maligno que exigia cirurgia invasiva. Ela foi para outro lugar e fez uma cirurgia em Roma com seu útero, ovários, 40 gânglios linfáticos e bexiga removidos e substituídos por outros de seu útero. A histologia mostraria que não era um tumor. Desde então, por 4 anos, infecção, febre, dor excruciante, hospitalização. Até 7 de outubro de 2017, quando foi internada e operada por “peritonite aguda generalizada devido à perfuração da nova bexiga” que foi realizada após um diagnóstico de câncer. A partir daí um mês e meio em coma profundo nos cuidados intensivos, passando para Cesena e a dura realidade que exigiu a amputação de ambas as pernas e braços. Anna pensa no que Baby View disse a ela em seu momento mais sombrio: “Você aprenderá a se mover de um lugar para outro e em suas malas não terá nada além de próteses. Você viverá uma vida o mais próximo possível do normal.” Ela, enfrentando a vida com uma força incrível “graças aos filhos, minha espinha dorsal” está apenas esperando por justiça. “Os especialistas terminarão seu trabalho em junho próximo. Não sei como terminará esta etapa, mas tenho certeza de que eles não vão se livrar de mim de forma alguma. Se necessário, também enfrentarei julgamento.”

Leia o artigo completo

Em Il Gazzettino