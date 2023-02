Se a ciência é a resposta para tudo, por que não dar espaço aos detratores do clima?

Talismã agora entrou no mundo permanentementeimaginação coletivaPrincipalmente depois dos dois anos de pandemia: “conhecimento” e “experiência”. A todo instante nos é dito, e por nossa vez dizemos a nós mesmos, que Solução De todo problema que nos chegará da “ciência” e que – para melhor honrar um papel ou para desempenhar corretamente uma tarefa – é necessária “competência”. Agora vamos nos perguntar por que ciência e eficiência nem sempre funcionam, por assim dizer, mas apenas em forma interrompida.

Eles estão bem quando se dão bem com uma determinada pessoa Ver o mundo, um “sentimento comum” unificado em relação a certos assuntos, uma certa ideia “única” sobre certos tópicos. Por outro lado, se for colocado em posição questionávelEles perdem repentinamente seus poderes curativos e curativos e desaparecem do radar da visão da mídia. Vamos dar um exemplo concreto com um dos tópicos mais populares e “indiscutíveis” da atualidade: Mudanças climáticas antropogênicas. Um fenômeno que certamente leva à necessária e preliminar “competência científica” para ser tratada de forma séria e racional.

Bom, para ficarmos com os prefixos de onde partimos, temos que nos preocupar muito comopinião Alguns estudiosos com experiência confirmada e selecionada especialidade. Aqui estão alguns dos nomes: Franco Battaglia Professor de Físico-Química da Universidade de Modena. Uberto Crescenti Professor Emérito de Geologia Aplicada da Universidade de Chieti Pescara; Mario Giaccio, Professor de Economia da Energia na Universidade de Chieti Pescara; Enrico Micade, Professor de Geografia, Física e Geomorfologia da Universidade de Chieti Pescara; Giuliano Panza Professor de Sismologia, Academia Nacional de Ciências, Universidade de Trieste; Alberto Prestenzi, Professor de Geologia Aplicada na Universidade La Sapienza de Roma; Franco Brodi, Professor de Física Atmosférica da Universidade de Ferrara; Nicola Scavetta, Professor de Física Atmosférica e Oceanografia na Universidade de Nápoles.

Você está convencido dos títulos e qualificações das estrelas acima mencionadas? Podemos admitir discretamente que sua preparação “científica” e “experiência” são prova disso bombear? Podemos dar a eles bastante credibilidade em uma possível discussão, por exemplo, com Greta Thunberg? As perguntas são claramente retóricas, para não dizer sarcásticas, e conduzem-nos directamente à descrição de uma iniciativa interessante, aliás “útil” dos referidos académicos: Comunicado de imprensa de 24 de fevereiro de 2023, dirigido ao Primeiro-Ministro, Geórgia Meloni. O texto curto, mas muito claro, contém afirmações capazes de fazer a diferença, literalmente, em tudo que muitas pessoas comuns pensam que “sabem” sobre esse ponto.

EU’começo Realmente chocante: “Dado queemergência climática que as emissões antrópicas são uma emergência sem base científica, e dado que seus proponentes se retiraram repetidamente do confronto científico (…)”. o emissões ao redor do mundo aumentou 60% em relação aos níveis de 1990 e apenas os dois países, China e Índia, que emitem mais de 40% das emissões mundiais, estão implementando políticas energéticas que, apesar de todas as suas proclamações, visam de fatoAumento significativo nas emissões“.

Finalmente, aqui está a conclusão: “Nós Clientela Itália Pedimos, portanto, a este respeito, que o governo italiano faça ouvir a sua voz a nível europeu. Claro que repetimos este desafio à comparação científica que Defensores da emergência climática emissões antrópicas de dióxido de carbono sempre foram levantadas.” Agora vamos tentar puxar os cordelinhos do discurso. Se concordarmos que “ciência” e “competência” são os pré-requisitos sem os quais nenhum problema pode ser enfrentado, e se concordam com o método científico inverso Para os autores da afirmação acima, eles automaticamente surgem, como dizem, algumas questões.

Porque eles não apenas questionam, mas negam a retórica de advertência Das Alterações Climáticas Causado pelo homem? Novamente: por que eles não conseguem encontrar um luzes adequadas Na mídia geral? E finalmente: por que contrapartida catastrófica Ele se retirará do debate que é o sal e o fermento do método científico (e do progresso)? Dado o que está em jogo (o destino de nossas economias, nosso padrão de vida e até mesmo o mundo em geral), talvez algumas vozes mais acadêmicas e competentes devam ser dadas. espaço. Ou talvez devêssemos pelo menos entender quais são as razões ocultas (interesses?) Isso não acontece. Greta não deve viver sozinha com a história das mudanças climáticas.