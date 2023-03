Deliciosos e saudáveis, aqui estão os peixes para comer para baixar o colesterol

Possui Uma alimentação saudável e equilibrada Realmente muito importante: controlar o peso corporal, melhorar nossa saúde mental, mas acima de tudo Evite aumentar o colesterolMuito ruim para nossas artérias. A esse respeito, neste breve artigo Vamos descobrir quais peixes reduzem o colesterol.

Quais peixes reduzem o colesterol

Como acima mencionado, O excesso de colesterol pode ser uma fonte de problemas para o nosso organismo. É por isso que é sempre aconselhável seguir hábitos alimentares corretos, bem como um estilo de vida saudável.

Em particular, o peixe é um alimento realmente excelente para o nosso corpo; Acho que os primeiros estudos sobre seus benefícios para o coração foram baseados nisso população Inuíteque habitam a Gronelândia e têm uma dieta muito rica em produtos da pesca.

Qual foi o resultado? básico, Esta população tinha uma taxa muito baixa de doenças cardíacas.

Mas isso não é tudo, pois pesquisas adicionais confirmaram o que foi mostrado anteriormente com os Inuit: quem come peixe nas quantidades certas tem Muito menos risco cardiovascular que não comem este alimento regularmente.

Isto é porque O peixe tem um efeito benevolente em nossos corações E nos vasos sanguíneos graças ao seu maior teor de ácidos graxos poliinsaturados ômega-3. por esta razão, Recomenda-se comer uma porção de peixe pelo menos uma vez por semanaIsso reduz muito o risco de doenças cardiovasculares.

Antes de prosseguirmos com nosso artigo e conhecermos o ranking dos melhores peixes para baixar o colesterol, devemos frisar mais uma vez A importância de um estilo de vida saudável.

Para dar um exemplo simples: comer peixe uma ou duas vezes por semana não reduz o risco de doença cardiovascular se você fumar um maço de cigarros por dia!

arranjo

Ácidos graxos ômega-3, DHA e EPA, Traz muitos benefícios para o nosso organismo E em particular para o coração, graças ao seu efeito direcionado nos valores de colesterol e triglicerídeos no sangue.

como? Já vou te explicar: os ácidos graxos reduzem significativamente o nível de triglicerídeos e aumentam o HDL, conhecido como “bom colesterol”, mas não é só isso, pois:

• Vasodilatação aumentada

• Reduzindo a inflamação

• Redução da pressão arterial

• Reduzindo o risco de arritmias

• Reduz a agregação plaquetária

Mas vamos voltar para nós, quanto e que tipo de peixe devemos comer por semana para evitar riscos e/ou danos cardiovasculares? Especialistas recomendam o consumo Pelo menos duas ou três porções de peixe por semanaa cada 100 gramas pelo menos, mesmo que tudo dependa do metabolismo ou do peso, enfim, é preciso uma dieta dedicada.

De qualquer forma, os melhores tipos de peixes para consumir são:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Com certeza é um favorito No vapor, assado ou grelhado. Tenha cuidado, porém, porque muitas pessoas que o têm “Peixe“Quero dizer, também ostras: Isto é um erro! As ostras, de fato, aumentam o colesterol, então seria melhor Reduza o consumo de camarões, lagostas e lagostas, bem como mariscos.

Em vez disso, eles deveriam Evite ovas de peixe, como bottarga ou caviar, pois são muito ricos em colesterol. Finalmente, parece desnecessário dizer, mas também Peixe frito não é realmente amigo do colesterol!

conselho

Acabamos de ver o peixe diminuir o colesterol, agora vamos lembrar que antes de começar uma nova alimentação cancele a anterior, retire ou acrescente algum alimento da sua dieta, ou recorra ao “faça você mesmo” É sempre aconselhável consultar o seu médico ou um nutricionista. Isso é muito importante para evitar maiores problemas de saúde.

