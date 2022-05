o professor. Randolfo Frattisi, 74, está na vanguarda da ciência da mente

lá Chamada de solidariedade sobre a ciência. mundo da matemática Randolfo Frattisi estudar o Formulários Da física à medicina mente _ mente. Professor de matemática aposentado e diretor do Museu da Diocese de Yeisei, ele está na vanguardaExplorando a neurociência. Um setor em que a física está cada vez mais envolvida remédio. Depois dos setenta, o professor Frattisi voltouUniversidade a partir de Vestiário. Ele está agora a caminho da segunda aula. Para entender melhor seu filho autista Natan. E contribuir hoje para o combate a doenças incuráveis. Como Parkinson, Alzheimer e autismo.

“A adequação do diagnóstico é fundamental para se chegar ao tratamento correto – confirma o professor Frattisi. Quando eu estudava matemática, dei para prova de mecânica quântica. Na entrevista, que durou pelo menos duas horas, não lembro quantas vezes preenchi o quadro. Em seguida, cancele-o e preencha-o novamente para esclarecer o átomo de hidrogênio. Começando deequação de Schrödinger. Agora se chama Teoria Quântica de Campos. E estude o famoso Modelo Padrão. Que, ainda de forma incompleta, tenta explicar a combinação de matéria e energia. através das forças que ligam partículas nucleares e semi-nucleares. Tomando a teoria quântica de campos como exemplo, como seu curso de estudo mudou ao longo do tempo?

Cientistas, laureados com o Nobel, os autores dessa teoria começaram seus estudos nas décadas de 1960 e 1970. E quando me matriculei, na época, na Universidade de Camerino (UNICAM), não era um programa de estudos. O Modelo Padrão tornou-se popular quando o bóson de Higgs foi descoberto em 2012. Said os previu e é um dos autores da própria teoria. O professor desta disciplina é também professor de cosmologia. Junto com meu professor de relatividade geral (matéria resultante da intuição básica de Einstein para a lei que rege a atração gravitacional de todo o universo), eles são orientadores da minha tese de graduação.” Qual é o objetivo de sua pesquisa científica?

A disciplina intitulada “O Argumento da Matéria Condensada” é crucial para o meu percurso. A Faculdade de Física, tal como muitas outras faculdades de fim de estudos, permite o aumento de créditos docentes através da livre escolha do estágio. Art.Eu não pude fazer o estágio no museu que dirijo porque não podia ser meu próprio tutor. Então seria recebido de braços abertos no Grande Museu da Fundação Cassa di Risparmio di Jesi, a cujo diretor agradeço sinceramente. Mas nada disso faria sentido. isso O motivo é que, com a ajuda do professor responsável pelos planos de estudos, escolhi a matéria do exame de material intensivo em vez do estágio.” Porque?

“Eu estava interessado em estudar esses materiais. Ele é usado em todas as áreas. Da cosmética, longe, longe da medicina. Entre outras coisas, na Universidade de Camerino, o professor da disciplina é um dos maiores especialistas nesses materiais. publicou muitos artigos científicos sobre grafeno internacionalmente.” Em relação à minha tese de graduação, é indicativo que todas as universidades do mundo lidam com o estudo do autismo através da física. Entre os cientistas estão muitos ganhadores do Nobel. E também alguns professores da Universidade de Camerino ( UNICAM) aprofundar este tema publicando relatórios precisos em revistas especializadas pretendo poder comprovar a ligação entre o universo inteligente e o cérebro humano.” Como?

“Por engenharia fractal, tanto quanto possível. Mas não para por aí. Este é apenas o começo. Eu gostaria de encontrar colaboradores que eu encontre mais motivados para seguir em frente com meu objetivo. Neurologistas, neuropsicólogos, biólogos, matemáticos e físicos . Profissionalismo e habilidades” na aposentadoria. Ou jovens que saem em busca. Alguém poderia me objetar: “Você diz que cientistas de tudo estão tentando e o que você espera que eles façam?” Mas a história da ciência nos ensina que grandes descobertas derivam precisamente dessa “coisa”, intuição repentina, da lâmpada que de repente pisca na mente de indivíduos muitas vezes desconhecidos.” A quem você está se referindo?

“Aquele funcionário do escritório de patentes em Berna que pensou no homem empoleirado em um elevador que cai no vazio. Ou naquele senhor debaixo de uma árvore uma maçã caiu em sua cabeça. No meu caso, não é difícil se colocar a posição daquela criança, que com um movimento de Xadrez, tenta contra toda a lógica, capaz de vencer o jogo contra um supercomputador. Contra um obstáculo impossível de ser superado até para o protagonista mais esclarecido deste jogo. Pensando nisso estou mais e mais determinada na minha intenção. Mesmo que a minha idade de “dar” não me deixe ir Até aí, tenho a certeza de deixar algo útil e frutífero a quem quiser passar a mensagem.”

