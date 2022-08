Beber café piora a condição? Aqui está a verdade

Para combater a celulite, consumir litros de café funciona ou piora a situação por ter o efeito contrário? Para entender se o café pode promover a celulite, primeiro é necessário conhecer seus valores nutricionais, bem como suas contraindicações, se houver. Sabemos que o café é uma bebida excitante, mas também é uma excelente fonte de antioxidantes.

Essas substâncias podem ter um efeito positivo na pele e na sua aparência. Os benefícios do café vêm de compostos chamados ácido cafeico e ácidos fenólicos. O consumo regular dessas bebidas com cafeína demonstrou reduzir o risco de várias doenças, como diabetes tipo 2 e câncer.

No entanto, há também um outro lado da moeda quando se trata do efeito do café na pele: o excesso de açúcar, sabores artificiais e aditivos podem ter um efeito negativo se consumidos em excesso e desregulados. O segredo está no equilíbrio para que você aproveite seus benefícios e reduza as contraindicações.

Boas notícias para a pele

O consumo regular de café pode ajudar a reduzir o aparecimento de rugas e pode melhorar a aparência da pele. Existe uma ligação entre o consumo de café e um risco reduzido de rugas, especialmente na área facial. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas que consomem duas ou mais xícaras de café por dia.

Uma das razões pelas quais o café melhora a saúde da pele é que a cafeína estimula o fluxo sanguíneo. Isso significa que ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para a pele e remover os resíduos. Além disso, a presença de antioxidantes previne o envelhecimento cutâneo e celular.

Os benefícios do café não terminam com a redução de rugas. O café é conhecido por ajudar a reduzir as estrias. A bebida é uma rica fonte de cafeína que demonstrou reduzir a aparência de estrias em 50%. Isso ocorre porque a cafeína aumenta a produção de colágeno, o que ajuda a pele a crescer mais forte e mais espessa.

O café também pode ser usado como agente esfoliante que remove as células mortas da pele mais rapidamente, deixando a pele macia e suave. Graças às suas propriedades anti-inflamatórias, o café também pode ajudar a combater infecções da pele, como acne, psoríase e eczema.

Café pode ajudar a combater a celulite

A cafeína do café reduz a aparência da celulite melhorando o fluxo sanguíneo graças ao efeito anti-inflamatório que mencionamos anteriormente. Além disso, também atua como diurético, o que significa que aumenta a frequência de micção e remove as toxinas do corpo mais rapidamente.

A cafeína demonstrou reduzir a aparência da celulite em uma média de 22% após 6 semanas de consumo diário, pois remove a quantidade de gordura e estimula a liberação de gordura das células adiposas. O café pode ser uma ótima ferramenta para reduzir a aparência da celulite, mas também pode ser prejudicial se consumido em quantidades excessivas. Muita cafeína, especialmente se você já tem pressão alta, pode fazer com que você retenha mais água e piore a celulite.