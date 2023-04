A ciência em Trieste busca e abraça a “participação” – Corriere.it

Uma exposição dedicada à ciência, à sua comunicação e à sua presença na cultura e na sociedade: Sétima edição de Scienza e Commaem Trieste, de quinta-feira, 4 a terça-feira, 9 de maio, é a terceira com direção artística do escritor Paolo Giordano e seu tema será compartilhamentoOu seja, a democratização do conhecimento científico. Uma vontade popular que atravessa os livros, no cerne das muitas manifestações de revista, mas também o teatro e o cinema, a que serão dedicadas algumas noites do festival.

Tópicos «desafio» para diálogos O que Giordano conduzirá durante o Festival: Na sexta-feira, 5 de maio, a discussão sobre parentalidade, acesso à maternidade e reprodução assistida, com Antonella Lattanzi, autora de As coisas que não são contadas (Einaudi) com o especialista Giuseppe Ricci; Sábado 6, Doença e Saúde em conversa com Francesca Manucci, autora de Branco é a cor do dano (Enaudi Freestyle).

A ciência deve entrar na era da “humildade cognitiva”: diz Sheila Jasanoff, vencedora do Prêmio Holberg 2022, que falará no dia 7 de maio a Giordano sobre a necessidade de uma “ciência gentil” para reconquistar a confiança dos cidadãos. Um dos maiores especialistas mundiais em teoria das cordas, o físico Kumrum Vava (Medalha Dirac 2008), estará no festival (sábado, 6), com o livro Quebra-cabeças para decifrar o mundo (Um labirinto). Entre outros temas: a história da energia nuclear na Itália, no sétimo encontro com a astrofísica Silvia Cunha Palero, sobre seu livro embebido em destino atômico (chiariliter); pesquisa sobre HIV com o imunologista Alessandro Ayotti e a biotecnóloga Annamaria Zacquido; Segredos do Cérebro com o neurocientista Giorgio Vallortegara; e a memória de Vito Volterra, fundador do Cnr, na história em quadrinhos função do mundo Feltrinelli de Dario Grilotti e Alessandro Bilotta. ainda: Eu me concentro no futuro, com Roberto Paura e Danilo Zagaria, e sobre humanismo científico com Guido Saraco e Maria Cristina Schianampello e o professor de sociologia da pseudociência Giuseppe Tebaldo. Oficinas, observações astronômicas, cinema (na sétima visão seca de Paolo Verzi Giordano intervirá entre roteiristas) e teatro comAntígona Darwinismo de Guido Chiarotti.