Silvio Berlusconi está internado novamente em San Raffaele. Ele está na unidade de terapia intensiva – política

Silvio Berlusconi está internado no Hospital San Raffaele desde esta manhã. Ele está nos cuidados intensivos por problemas cardiovasculares no hospital, onde chegou com falta de ar. A situação do ex-primeiro-ministro é atualmente estável. Fontes parlamentares do Forza Italia disseram à ANSA: “Silvio Berlusconi está em um estado estável, mas vigilante”.

Ao que se sabe, o líder do Forza Italia vai passar a noite no hospital. Mas para o ex-primeiro-ministro, a hospitalização pode durar vários dias. Fontes de saúde especificam que não há bula.

A situação é complicada para Silvio Berlusconi, mas estável. Isso foi aprendido em círculos próximos do ex-PM em tratamento intensivo em San Rafael para restaurar a oxigenação adequada, mas sem intubação. Ele está vigilante, será importante – sempre explicado nos mesmos círculos – acompanhar o desenvolvimento da situação durante a noite. A falta de oxigênio sobrecarrega os sistemas cardiovascular e respiratório que correm risco de infecção, incluindo pneumonia, o que pode complicar o quadro geral.

Todos os filhos de Silvio Berlusconi foram ao Hospital San Raffaele para visitar o pai. Pelo que apuramos, Marina, Persilvio, Bárbara, Eleonora e Luigi passaram pelo posto de saúde durante o dia. Para acompanhar o ex-primeiro-ministro pela manhã acompanhando Marta Fassina. Visite também antes Paolo Berlusconi para o irmão W Lícia Ronzulli, Presidente do Senado em Forza Italia.

Berlusconi está nos cuidados intensivos, seu irmão Paolo: ‘Ele é uma rocha’





“Ele está estável, ele é uma rocha. Seu humor? Seu humor está bom”, disse Paolo Berlusconi a repórteres ao deixar San Rafael. “Vai funcionar desta vez também.”

agencia ansa Cirurgia de próstata, marca-passo e a “doença infernal” (ANSA)

“Desejo sincera e afetuosamente uma rápida recuperação a Silvio Berlusconi, no hospital de San Raffaele, em Milão. Forza Silvio”, escreveu o primeiro-ministro no Twitter. Geórgia Meloni.

“Silvio Berlusconi fala e foi levado ao hospital porque o problema anterior não foi resolvido”, disse. Anthony Tajani à margem da reunião dos ministros das Relações Exteriores da OTAN, explicando que não poderia ouvi-lo diretamente porque estava ocupado em outras reuniões e sem telefone.

Venha Silvio, a Itália espera por você! Ela deseja que ele seja o secretário da universidade, vice-primeiro-ministro e ministro da infraestrutura Mateus Salvini Ele postou no Facebook uma foto sua com Silvio Berlusconi.

“Gostaria de enviar a Silvio Berlusconi meus votos de rápidas melhoras”: assim o Presidente da Câmara, Lourenço Fontana. O ministro da Empresa e Indústria da Itália escreveu no Twitter: “Desejo sinceramente ao presidente Silvio Berlusconi uma rápida recuperação. Esperamos vê-lo em breve para continuar trabalhando juntos por nosso país”. Adolfo Orso. “Desejamos ao presidente Berlusconi uma rápida recuperação. Esperamos vê-lo na sala em breve para novos desafios e novos objetivos”, escreveu o ministro da Europa, Assuntos do Sul, Políticas de Coesão e Pnrr no Twitter. Rafael Vito.

Venha para o Sílvio! Palavras do ministro no Twitter Daniela Santanch. A carta está anexada a uma foto em que o ministro e Berlusconi se encontram.