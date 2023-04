O que acontece com o corpo se você misturar cerveja e vinho: respostas científicas, loucura

Vinho e cerveja O que acontece com o corpo quando bebem juntos?A resposta definitiva vem da ciência.

consumo espíritos Será limitado, infelizmente o álcool é uma substância nociva para o nosso organismo mas nem todo álcool é igual.

sabe-se que vintage Tem algumas propriedades e se for bebido com moderação tem efeitos benéficos no nosso corpo, mas o consumo desta bebida deve ser moderado. é muito alto Não recomendado Beba álcool de qualquer tipo todos os dias. Alguém também pode se perguntar sobre o efeito da mistura de álcool em nossos corpos. Em ocasiões especiais, pode acontecer de você ingerir mais de uma bebida alcoólica na mesma noite, por exemplo.

Mesmo que alguém prefira beber apenas uma bebida alcoólica, outros podem ser menos seletivos e podem misturar Vinho, cerveja e vários coquetéis. Obviamente, isso tem implicações para nossos corpos e certamente será o caso. Na verdade, misturar álcool é errado.

O álcool mistura todos os efeitos em nossos corpos

Misturar espíritos diferentes é uma erro O que evitar, na verdade, coloca você em maior risco de desconforto. Também seria necessário que eu nunca bebesse álcool.

Por exemplo, se você começar a jantar com vintageVocê deve continuar a beber uma bebida que tenha mais ou menos o mesmo teor alcoólico ou corre o risco de ficar gravemente doente. No entanto, às vezes, a mistura de diferentes espíritos ocorria em poucas horas. A Universidade de Cambridge queria ver mais claramente começando com o famoso lenda Devemos começar com um cerveja Antes de passar para o vinho, aumente gradualmente o teor alcoólico. Por isso, os pesquisadores analisaram 90 voluntários entre 19 e 40 anos e os dividiram em grupos.

Uma vez que os três são formados grupos O primeiro bebeu um litro e meio de cerveja e depois quatro copos de vinho, o último tendo que beber primeiro quatro copos de vinho e depois dois copos e meio. Por outro lado, terceiros receberam apenas vinho ou apenas cerveja. Depois de fazer o teste, os voluntários avaliaram seu nível de 0 a 10 Açúcar Em nenhum dos casos, alguém do grupo estava mais bêbado do que os outros e todos apresentavam os mesmos sintomas de ressaca.

Por experiência é apareceu Essa mistura de cerveja e vinho faria o mesmo para o corpo e não colocaria a pessoa em maior risco de embriaguez.