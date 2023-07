Um estudo gera estruturas semelhantes a embriões humanos

Foram criadas estruturas semelhantes a embriões humanos que incluem tecidos fora do embrião. Isso é comprovado por um estudoCentro Médico do Sudoeste da Universidade do Texaspostado sim célula. O processo pelo qual um embrião se reorganiza de uma bola oca em uma estrutura em camadas, chamado de gastrulação, é uma espécie de caixa preta da evolução humana. Isso porque, de acordo com as normas bioéticas, os embriões humanos não são cultivados por mais de 14 dias e os estômagos são estagiados entre 17 e 21 dias após a fertilização.

Além disso, os modelos atuais de células-tronco que mimetizam a gastrulação têm sido incapazes de incluir os tecidos extramastigatórios necessários que dão origem à gastrulação. saco vitelino e eu placenta. No estudo, os pesquisadores apontam para um novo método de desenvolvimento perigastroloidesuma estrutura semelhante a um embrião que inclui um dos tecidos de suporte, o saco vitelino, que faltava em modelos anteriores.

O estudo produziu estruturas semelhantes a embriões

“Embora modelos desmontados do estômago humano e organogênese inicial tenham sido desenvolvidos a partir de células-tronco pluripotentes humanas, esses modelos carecem de células extraembrionárias que desempenham um papel vital na embriogênese e na morfogênese.O grande autor explicou John WooBiólogo de células-tronco da Universidade de Texas Centro Médico Sudoeste.

“A presença de tecidos embrionários e externos permitiu aos pesquisadores examinar as interações entre ectoderma, âmnio e saco vitelino durante a gastrulação, feito até então impossível em humanos.Ele confirmou Woo. ao invés do mais comum células de resistência Equipamento multicapacidadeO método dos pesquisadores usou células-tronco pluripotentes. Essas células já demonstraram se diferenciar em tecidos embrionários e extracelulares em camundongos. Ao adicionar fatores de crescimento às células-tronco epiteliais humanas, eles se diferenciaram nesses tipos de tecido.

É tudo sobre estruturas Semi-estômago

As células então se organizaram em estruturas semelhantes a um embrião humano, que é como os pesquisadores o chamaram Semi-estômago. Os tecidos fora da mastigação liberam sinais químicos que direcionam o desenvolvimento do feto, permitindo que este estruturas circunferenciais Para mimetizar os diferentes processos, que são considerados parte deste período de desenvolvimento. o formações perigastruloides Eles desenvolvem a cavidade amniótica na qual vivem os embriões e os do saco vitelino, fornecendo-lhes o suprimento correto de sangue.

Além disso, essas estruturas mostram os primeiros sinais deComposição dos membroscomo nervosismo, que marca o início do desenvolvimento do sistema nervoso central. A equipe de pesquisa relata que o método é eficaz e reprodutível. No que eles consideram um experimento de pequena escala, eles conseguiram gerar centenas deles estruturas circunferenciais. “A força desse modelo vem de sua capacidade de explorar a notável capacidade auto-reguladora das células-tronco epiteliais humanas com o mínimo de interferência externa.ele anunciou Woo. Em termos de preocupações éticas que a pesquisa poderia levantar, os cientistas identificaram o seguinte: perigastroloides Não são viáveis ​​devido à exclusão do trofoblasto, as camadas periféricas da vesícula do blastocisto, que dá origem à placenta.