5 sinais de que você está comendo muito açúcar sem perceber: Sua saúde está em risco

Como entendemos se comemos muito açúcar? Existem até sintomas muito comuns que tendemos a subestimar.

Uma dieta equilibrada inclui uma ingestão proporcional de todos os tipos de nutrientes e, portanto, também de açúcares. Porém, infelizmente, muitas pessoas levam um estilo de vida nutricionalmente incorreto e acabam consumindo quantidades excessivas de açúcar para suprir suas reais necessidades energéticas.

o Alimentos e bebidas produzidos industrialmente Em geral, são a causa direta do excesso de açúcar em nossa alimentação, principalmente na alimentação infantil. Por isso é essencial Evite o consumo excessivo de doces, salgadinhos e refrigerantes. O movimento físico após as refeições também é essencial para manter sob controle os efeitos negativos do açúcar elevado no sangue, pois evita o acúmulo de excesso de glicose no sangue.

5 sintomas que indicam excesso de açúcar no corpo

Sabemos que uma alimentação equilibrada e atividade física são as melhores ferramentas para evitar problemas de saúde, mas como entender quando consumimos quantidades excessivas de açúcar? Existem indicadores que nos fazem compreender que chegou o momento de corrigir a situação antes que seja tarde demais?

A resposta é claramente sim, e os especialistas identificaram 5 sinais que devem ser levados em consideração:

1- Fadiga crônica: Embora possa parecer paradoxal, uma vez que os açúcares são uma fonte de energia muito importante, quando se acumula demasiada glicose no sangue, o corpo sente-se cansado e exausto. Portanto torna-se essencial Sempre faça alguma atividade física após as refeições, Isto é para se livrar rapidamente do açúcar na circulação sanguínea.

2- Ganho de peso: A energia que colocamos em nossos corpos, mas não é usada imediatamente, é armazenada no corpo na forma de energia gordo, Ou seja, gordo. Isso significa que ingerir uma quantidade excessiva de calorias em relação ao que consumimos força o corpo a armazenar uma grande quantidade, o que leva ao ganho de peso.

3- Pressão alta: Pessoas com sobrepeso tendem a ter… alta pressão Bem como pessoas que têm níveis muito elevados de açúcar no sangue. Manter o peso e a dieta sob controle é essencial para evitar problemas graves de saúde, como um ataque cardíaco.

4- Problemas de pele: Comer grandes quantidades de açúcar Afeta a secreção de hormônios. Especificamente, aumenta a secreção de hormônios andrógenos, que estimulam excessivamente as glândulas sebáceas, tornando… Pele oleosa e oleosa. Nestas circunstâncias é É muito fácil desenvolver acne e outros problemas de pele, Principalmente na área do rosto.

5- Mau humor: O açúcar melhora o humor, por isso pode parecer tão estranho dizer que piora o humor. mas de fato, Você tem picos de glicose No sangue como resultado do consumo frequente e contínuo de alimentos muito doces, o que nos expõe a este Até mesmo mudanças de humor muito graves. Podemos realmente ouvir um ao outro Alegre Imediatamente após comer frustrado Quando os níveis de açúcar no sangue voltam ao normal.