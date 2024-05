MUSE After Hours: Ciência e Sociedade compara robótica, inteligência artificial e a comida do futuro

Compartilhe este artigo

Ética, inovação e atualidade em diálogo: Quinta-feira, 8 de maio, das 20h à meia-noite, o Museu da Ciência ganha vida com o segundo encontro “MUSE Fora de Horas”.A oportunidade de vivenciar o museu até meia-noite com experimentos, palestras científicas e concertos.

Entre os convidados da noite Dedicado à relação entre ciência e sociedade, o YouTuber e educador Elia Bombardelli, do grupo “Ursos Existencialistas”, o físico da Universidade de Trento Stefano Os e o filósofo da Fundação Bruno Kessler Paolo Costa.

Quem é o dono do espaço e quem tem o direito de explorá-lo? Como a inteligência artificial existe em nossas vidas? Como será a escola no futuro? E o que vamos comer?

Quinta-feira, 9 de maioDas 20h00 à meia-noite, o MUSE oferece uma noite pouco convencional de reflexão envolvente sobre questões éticas e filosóficas, sobre os efeitos da tecnologia nas nossas vidas e sobre a relação – por vezes controversa – entre ciência e sociedade.

Nós temos que voltar 20h Com bate-papo “Cerveja Existencial”É um grupo informal que se reúne todas as quintas-feiras para discutir alguns temas filosóficos, como a ciência afeta a sociedade, e vice-versa, entre limites e oportunidades.

em 21h30 A discussão vai começar.”Educação e aprendizagem hoje e amanhã:Élia Bombardelli, Professor do ensino médio e criador de conteúdo, H Stefano Os, Um professor universitário e um editor científico discutirão o desenvolvimento do ensino de matemática e ciências.

Nos seis andares do museu, uma série de pavilhões e recantos interativos incluirão a participação dos participantes em experiências, oficinas e testes.

com “Imagine o futuro“editado por CBs- Conselho Estudantil da Governação E Oficina dinâmicaTentaremos imaginar como será a nossa vida no futuro e como isso afetará o meio ambiente; Associação ““Vulcano – Covil do Goblin” Ele irá sugerir jogos de tabuleiro para falar sobre ciência e sociedade; Enquanto estava no campo, pesquisador da NOAA Centro Comunitário Digital Da Fundação Bruno Kessler Gianluca Schiavo Nós falaremos sobre isso Inteligência Artificial (IA) Por meio de testes para identificar fotos e vídeos reais daqueles criados com tecnologia de inteligência artificial.

Obrigado a Ai Al Muse Fab Laboficina digital do museu, também será possível se tornarArtista, cantor ou escritor/relógios Quem você sempre quis ser.

Na sala de estar Converse e relaxecriado por Universidade TrentoPodemos discutir a integração dos robôs na nossa sociedade. por CBQ – Conselho Estudantil da GovernaçãoEm vez disso, a esquina “Nossa Europa: Direitos e Democracia”uma competição organizada na ocasião Dia da Europa Serão explorados os direitos garantidos pela União Europeia aos seus cidadãos.

Até mesmo um cientistaDieta Estará no centro de algumas das propostas da noite. E entre estes “Moldando o futuro: Venha descobrir a carne cultivadapromovido BronoselPor exemplo, é uma oficina de modelagem em argila para descobrir alguns segredos e curiosidades sobre esta comida que assusta e fascina ao mesmo tempo; E ““Prove os legumes”Patrocinado pelo Projeto Culinária Cordeiro preto crupara pensar em como alcançar o equilíbrio adequado para uma dieta baseada em vegetais, além de seu menor impacto ao meio ambiente.

no fim, Às 20h30 e às 22h30Haverá uma dupla intervenção intitulada “O paraíso não está disponível”Onde MUSE o astrônomo Christian Lavariano E o filósofo do FBK-ISR Paulo Costa Eles discutirão as fronteiras entre ciência e filosofia no campo da exploração e pesquisa espacial. Ao longo da noite, o terraço do último andar do museu acolherá atividades.”“estrelas da primavera”E observação astronômica com telescópio para procurar constelações, aglomerados de estrelas e estrelas duplas.

Os eventos MUSE Out of Hours são criados em colaboração com Oficina dinâmicae o Conselho Consultivo de Adolescentes e Jovens composto por representantes do Conselho Municipal e Regional, UNITiN, Instituto Trento, Otium e Projeto Cultura para Crescer.