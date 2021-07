5 remédios naturais simples para tratar capilares frágeis e veias varicosas

Ter pernas bonitas para ostentar e usar roupas da moda é o sonho de muitas mulheres. Freqüentemente, pequenas manchas e imperfeições não fazem você se sentir confortável. Podem ser pequenas manchas, cicatrizes ou capilares frágeis que inflamam periodicamente. Não há nada mais irritante do que veias varicosas nas pernas. Além de ser muito feio, pode causar doenças muito mais graves e perigosas.

O aparecimento dessas veias está associado ao estilo de vida e também ao uso abusivo do fumo e do álcool. Os aneurismas e a ausência de vitamina C podem causar o aparecimento de capilares e até de veias varicosas. Além disso, um estilo de vida sedentário, má circulação, obesidade e alguns tratamentos podem agravar a situação. Com a idade, é normal que os capilares não tenham mais a mesma flexibilidade de antes, e isso será mais perceptível com a pele mais fina.

É sempre aconselhável consultar um médico para um diagnóstico mais preciso e intervenção da melhor forma. Para prevenir e aliviar o problema, aqui estão 5 remédios naturais simples para capilares frágeis e veias varicosas.

Pimenta-caiena

Alimentos que são ricos em vitamina C e bioflavonóides são altamente recomendados para reduzir a dor das veias inchadas e promover a circulação sanguínea. Para acalmar o desconforto, prepare-se todos os dias, por algumas semanas, Vidro de água fervente com uma colher de chá de pimenta e misture.

vinagre de maçã

Melhore a circulação sanguínea. Um produto natural de grande valor para o nosso corpo. Para reduzir o tamanho das veias, esfregue vinagre de maçã nas áreas afetadas com um pouco de algodão pela manhã e à noite. Em vez disso, beba um copo de água com um pouco de vinagre.

Oxicoco

É um vasodilatador antiinflamatório natural, protegendo capilares e veias de ataques nocivos. As substâncias contidas nos mirtilos são capazes de aliviar desconfortos, bastando, de fato, beber suco fresco ou comer frutas de alta qualidade.

Ginkgo biloba de pungitopo

A vassoura de açougueiro é uma erva que contém Vitamina B Muitos minerais, suas raízes e sementes são usados ​​para obter suplementos úteis para aliviar a inflamação. Os extratos de Ginkgo ajudam a melhorar a circulação sanguínea e reduzem o inchaço, e podem ser encontrados em muitos fitoterapeutas.

Estes são 5 remédios naturais simples para tratar capilares frágeis e veias varicosas nas pernas.