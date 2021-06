O prêmio de ciência e coragem. Estamos no caminho certo para sair da cobiça.

Ontem uma intensa manhã milanesa chegou o Presidente da República Sergio Mattarella em uma “rápida” visita em nome do estudo e do turismo, primeiro à Universidade Estadual e depois ao Aeroporto de Linate.

O Presidente da Statale esteve presente na cerimónia de abertura do ano letivo 2020/2021. Ele foi saudado pelo Reitor da Universidade Elio Franzini, pela Secretária da Universidade Cristina Mesa, pelo Prefeito Giuseppe Sala e pelo Presidente Regional Attilio Fontana. Acima de tudo, Mattarella se reuniu com três alunos e pesquisadores, depois participou da solenidade com baixo comparecimento, mas foi acompanhada remotamente por professores e acadêmicos.

Em seu discurso, Mattarella destacou que para a saída da epidemia, “estamos no caminho certo, mas ainda não chegamos à linha de chegada”. Esse período foi um “estresse extraordinário” para a Itália, porém nosso país “não era letárgico nem passivo”. E ainda: «Nesta época, o valor da ciência e da pesquisa emergiu. Nunca seremos gratos o suficiente ao mundo da ciência pela velocidade e compromisso com que deram à humanidade as ferramentas para derrotar a pandemia. ” Em seguida, Sergio Mattarella mudou-se para Linate para inaugurar o novo prédio de embarque. Vim dar as boas-vindas à Head of State Sea Leaders, empresa que opera serviços aeroportuários, com o Diretor-Geral Armando Brunini e a Presidente Michaela Castelli. “A Itália também reagiu com sabedoria, cultivando razões para resiliência e pensando sobre o futuro após a pandemia”, explicou ele. Este aeroporto é um exemplo e prova disso. Na regra “Uma escolha corajosa da SEA: continuar e concluir o projeto e as obras iniciadas há dois anos”. O presidente concluiu que agora é necessário “apoiar e estimular a recuperação do transporte aéreo, dos transportes em geral e do turismo”.

Última atualização: quarta-feira, 9 de junho de 2021 09:34



