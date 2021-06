Cocaína escondida no telhado da sauna

Traficante de drogas na academia de Tiburtino onde a polícia confiscou maconha e cocaína. Foram os detetives do Flying Squad que focaram sua atenção no quadrante nordeste da capital, onde movimentos estranhos foram vistos dentro de um ginásio local.

Nesse contexto, os policiais perceberam certa entrada e saída de pessoas que entravam e saíam logo em seguida, o que despertou a suspeita de que não haviam entrado no treinamento. Após alguns dias de observação, foi realizada uma busca local no interior das instalações na presença do proprietário, de 61 anos, que entregou automaticamente aos polícias algumas doses de cocaína que guardava nos bolsos.

A mesma coisa levou as clientes ao vestiário feminino, onde quase meio quilo de haxixe estava escondido no telhado da sauna. A amazona oculta pode ser acessada através de uma escotilha especial criada especialmente no casco. Imediatamente após o término das operações, o homem foi preso sob a acusação de tráfico de drogas e foi submetido a julgamento direto.

Serão avaliadas as penalidades administrativas cabíveis estabelecidas pela legislação vigente contra edificações.