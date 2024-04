Resfriados e alergias: os sprays nasais descongestionantes são viciantes? Veja como evitar esse risco

Veias de sangue

Na prática, os descongestionantes (também chamados vasoconstritores) limitam temporariamente o fluxo sanguíneo nas passagens nasais, estreitando os vasos sanguíneos para que o ar tenha mais espaço para circular. O perigo é que os vasos sanguíneos “se acostumem” e inchem quando você para de usar o spray, estreitando as vias aéreas.. Portanto, o conselho é utilizá-lo em casos temporários, como resfriados comuns, e não em doenças crônicas como alergias ou congestão crônica, pois pode Causa efeitos colaterais sistêmicos, como hipertensão, alterações no ritmo cardíaco, distúrbios do trato urinário, ansiedade, insônia, dores de cabeça e insônia.. Deve ser usado com cautela em pacientes com doenças cardíacas ou idosos e destina-se a pessoas com 12 anos ou mais.