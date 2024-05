Carros, o governo esteve em Pequim para processar fabricantes chineses

“Acreditamos que uma discussão aberta, franca, direta e muito construtiva deve ser desenvolvida com a Stellantis para que ela desenhe um plano industrial que vise reafirmar as suas raízes italianas”, disse Adolfo Orso, Ministro do Made in Italy, no final da conferência. . Inauguração da Fundação AI4Industry em Torino. O Ministro reiterou então que o governo está a trabalhar para garantir que um milhão de carros por ano possam ser produzidos em Itália e, com isso em mente, também foram iniciadas conversações com fabricantes de automóveis estrangeiros, especialmente chineses.

“A Itália é o país que tem a maior lacuna na Europa entre carros produzidos e registados. Devemos colmatar esta lacuna. Ao mesmo tempo, temos também um sistema de componentes excepcional que acredito ser o melhor do mundo em termos de qualidade. expressa. É um ecossistema industrial para qualquer “Alguém quer fabricar carros em nosso país que tenham claramente um componente italiano e possam realmente ostentar o símbolo Made in Italy”, “É um projeto claro que explicamos desde o primeiro Automotivo”. Reunião de Mesa Uma delegação do Ministério esteve em Pequim e reuniu-se com vários fabricantes de automóveis que… Manifestou a sua intenção de investir na Europa.

