Uma oferta flash muito exclusiva! XL a 4,99€ por mês: 150GB, minutos e textos ilimitados – MondoMobileWeb.it | Notícias | Comunicações telefônicas

De 17 a 27 de maio de 2024, sujeito a quaisquer alterações ou prorrogações, Muito móvel Uma nova tela móvel é proposta Flash Deal 4,99 é muito exclusivo! XL para 4,99 euros por mês Para a pessoa que o ativa Novo cartão SIM recarregável com marcação simultânea para portabilidade do seu número de telemóvelse você vier de determinadas operadoras de telefonia.

Esta nova oferta não pode ser ativada na página inicial do site oficial e nos pontos de venda físicos da Very Mobile (salvo alteração), mas sim através de uma página dedicada no site oficial da operadora semivirtual do Grupo CK Hutchison. (Aqui está o link direto). É uma proposta de ataque do operador que pode ser ativada por meio de campanhas digitais.



Durante a fase de compra, o novo cliente poderá escolher se deseja ativar o cartão SIM fisicamente ou internamente Formato eSIM.

O que oferece A nova oferta exclusiva de 150GB a 4,99€ por mês

Nova oferta de telemóvel Flash Deal 4,99 é muito exclusivo! XL para 4,99 euros por mês Fornece todos os meses:

minutos Ilimitado Tráfego de voz para todos os números móveis e fixos nacionais;

Tráfego de voz para todos os números móveis e fixos nacionais; SMS ilimitado Para todos os números nacionais.

Para todos os números nacionais. 150GB Tráfego mensal de internet móvel 4G na rede Wind Tre com velocidades de até 30Mbps tanto em download quanto em upload.

Para participar na oferta muito exclusiva de 4,99€, os novos clientes Very Mobile deverão ativar um novo cartão SIM recarregável Com pedido simultâneo de portabilidade de alguns operadores especificados.

Em particular, conforme indicado na página da oferta, é possível vir de Iliad, Fastweb, Sky Mobile alimentado por Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Tecommunication, Intermatica Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU.

Com esta oferta, que pode ser activada exclusivamente online, como já referimos, é disponibilizada Tanto o custo de ativação quanto o custo do cartão SIM são gratuitos.

Larguras de banda Promoção relâmpago! XL orgulho Ativação simultânea do serviço de recarga automática gratuita.

Através do recurso de recarga automática do Very Mobile, os clientes podem vincular uma conta Forma de pagamento ou pagamento Da sua escolha Entre cartões de crédito Visa e Mastercard ou sua conta PayPalDesta maneira Receba uma recarga igual ao valor da sua oferta todos os meses, 12 horas antes da renovação.

Se nesse momento o seu saldo estiver restante Suficiente para cobrir o custo da renovação, a recarga automática não é realizada. Para cada recarga bem-sucedida, a Very Mobile sempre envia um SMS de confirmação.

Durante o processo de compra Muito móvel O novo cliente é solicitado a escolher a forma de pagamento que será utilizada Para concluir o processo de pagamento e ativar o serviço de recarga automática mensal.

Conforme indicado pela operadora, será possível desativar o serviço de recarga automática a qualquer momento, diretamente do app Very, passando para a oferta Flash por menos 50 GB por mês.

Giga está fora do limite

Com Mobile também, se o cliente Consome cada gigabyte A navegação na Internet é bloqueada todos os meses até a próxima renovação, mas neste caso o cliente móvel ainda pode decidir Renove a oferta com antecedênciae restaure todo o pacote esperado.

Em caso de não renovação por saldo insuficiente, e caso o processo de recarga automática não seja concluído com sucesso, o pacote será suspenso até que o processo de recarga seja concluído. Taxas suficientes para cobrir o custo.

Opções adicionais

Em 23 de novembro de 2023, Very Mobile está ativo, a menos que seja alterado Para clientes existentes Opção Velocidade muito completa, por meio do qual os clientes da operadora semivirtual podem desbloquear o limite básico de velocidade 4G (download de 30 Mbps e upload de 30 Mbps). Esta opção adicional é gratuita quando ativada pela primeira vez e depois é renovada automaticamente 0,99 euros por mês.

A partir de 21 de novembro de 2022, a Very Mobile está oferecendo aos clientes novos e existentes uma opção adicional e opcional Muito protegido Custa 0€ no primeiro mês e depois é renovado automaticamente por 0,99€ por mês. No entanto, o cliente pode cancelar o serviço a qualquer momento contactando gratuitamente o serviço de apoio ao cliente 1929, ou diretamente na aplicação Very clicando em “Exibições” E “Gerenciamento de exibição“.

Ao viajar para o resto dos países da União Europeia

em Roaming em países da União Europeia (E agora também no Reino Unido), os minutos e SMS incluídos nas ofertas são válidos sem custos adicionais, enquanto para o tráfego de dados existe um limite mensal do número de gigabytes que podem ser utilizados conforme exigido pela legislação em vigor.

Para ofertas no valor de 4,99€ por mês como a Very Exclusive, este limite é igual a 5,30 GB por mês Até o final de 2024.

No entanto, é importante referir que na página da oferta muito exclusiva de 4,99€, embora a nova versão tenha sido atualizada com 150 GB, ainda é reportado o limite anterior em vigor em 2023, ou seja. 4,6 GB por mês.

Caso o cliente ultrapasse o limite mensal de roaming na UE, em qualquer caso, aplica-se a taxa de consumo, que é igual a todo o ano de 2024. 0,189 cêntimos de euro Por MB com preço por KB.

Identificação com SPID

Por favor, lembre-se disso, começando De 6 de dezembro de 2023bem como com o reconhecimento de vídeo usual usando Very Mobile Também é possível especificar a ativação de cartões SIM (ou eSIMs) adquiridos online via SPID (Sistema Público de Identidade Digital)..

Desta forma, assim que o cartão SIM físico for entregue em sua casa ou receber o código QR eSIM por e-mail, você pode escolher a identificação Via SPID é possível ativar o cartão em poucos minutosao contrário da identificação por vídeo em que é necessário aguardar a verificação do vídeo pela operadora.

Outros detalhes

Lembre-se que os serviços são mediante solicitação Eu procurei por você E Me liga Está incluído em todas as ofertas do Very Mobile sem nenhum custo adicional. O serviço Hotspot está incluído conforme exigido por lei.

Muito móvel É um serviço de telefonia móvel pré-pago recarregável da operadora Spa da Árvore do Vento (Coleção CK Hutchison), que ele explora A rede dela em 4G Básico Com velocidade máxima Download e upload de 30 Mbps (ou de Download de 300 Mbps e upload de 100 Mbps com ofertas somente de dados ou para quem decidir ativar a opção Ultra Full Speed).

Very Mobile anunciou que a partir de 7 de junho de 2024, começará a descontinuação do serviço de rede 3G da WINDTRE. Inicialmente desligando a frequência de 2100 MHz, e ligando a mesma frequência com tecnologia 4G.

Por enquanto, o 3G continuará funcionando Mantendo a faixa de 900 MHz, que será desativada posteriormenteprovavelmente até 31 de dezembro de 2025.

Atualizado em 17 de maio de 2024 às 11h35

Durante a fase de compra, Very Mobile permite que quem não deseja ativar o serviço de recarga automática ative a oferta secreta Muito exclusivo 4,99€ com minutos ilimitados, textos ilimitados e 100GB. A partir de hoje, 17 de maio de 2024, conforme esperado, a promoção de cupom Amazon não existe mais.

Em comparação com o anterior, a oferta é comercializada sob o nome Flash Deal 4,99 é muito exclusivo! Todo mês ele sempre prevê um 4,99 euros As seguintes características: Minutos ilimitados Para todos os números de telefone fixo e móvel nacionais, SMS ilimitado Para todos os números nacionais e 100GB Tráfego de Internet móvel em 4G com velocidades de até 30 Mbps tanto em download quanto em upload.

Como já acontece com o novo Flash Deal 4,99 é muito exclusivo! XL para 4,99 euros por mês Só pode ser ativado por Campanha digital (Nota do Editor: Através de uma página online dedicada) E somente se você pertencer a operadoras específicas.

